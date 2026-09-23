Con foto y sonrisas: el primer encuentro entre Trump y Delcy Rodríguez en Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió en Nueva York con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al margen de la Asamblea General de la ONU, informaron ambos gobiernos. Es el primer encuentro entre ambos desde que la entonces vicepresidenta Rodríguez asumió el poder, tras la caída y captura en Venezuela de Nicolás Maduro y su esposa durante una operación militar estadounidense en enero.

Rodríguez gobierna desde ese momento bajo las directrices de Washington y este martes calificó de "histórica" la reunión con Trump en un mensaje en Telegram. También divulgó una foto de los dos sonriendo y en la que se le ve a ella haciendo el gesto de "victoria" y a Trump con el pulgar en alto.

Según la líder venezolana, conversó con el magnate republicano "sobre el fortalecimiento de la relación bilateral" y "el avance de una agenda de cooperación".

"Venezuela y los Estados Unidos comparten una relación histórica que, en esta nueva etapa, estamos llamados a encauzar a través del diálogo" agregó Rodríguez, sin dar más detalles.

Delcy Rodríguez y Donald Trump sonríen para una foto tras reunirse en Nueva York. Foto: Presidencia de Venezuela

La reunión se produjo al margen de una recepción que acostumbra a dar el presidente de Estados Unidos a los líderes mundiales que participan en la cita anual de la ONU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la jefa de gabinete Susie Wiles y el consejero Stephen Miller estuvieron presentes en el encuentro del lado estadounidense, según una fuente de la Casa Blanca.

Desde la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos impulsa la explotación de los ricos subsuelos venezolanos, garantizando a Estados Unidos un acceso privilegiado a sus reservas de petróleo.

Washington y Caracas anunciaron en agosto que Estados Unidos asumiría el control de yacimientos cuyo potencial de producción se estima en 65.000 millones de barriles.

El objetivo oficial de Washington, según ha explicado Rubio, es estabilizar la economía venezolana para luego iniciar una transición política que desemboque en elecciones libres y con garantías.

Sin embargo, Trump ha dicho recientemente que Venezuela aún "no está lista" para las elecciones que reclama la oposición, que además denuncia que aún hay presos políticos en el país.

Apremiado por la guerra en Irán, que ha provocado un alza continua del precio del crudo, Trump privilegia el suministro de hidrocarburos de Venezuela. "El botín pertenece a los vencedores", lanzó el martes desde la tribuna de la ONU.

"Si suman (las reservas de) Estados Unidos y Venezuela, tenemos más del 60% del petróleo del mundo", celebró Trump.

La llegada de Delcy Rodríguez a Nueva York marca la primera participación de un mandatario venezolano en la Asamblea de la ONU desde 2018.

Rodríguez se reunió el lunes con el secretario general de la ONU y con los dirigentes de tres grandes instituciones financieras internacionales.

Impiden regreso a Venezuela de la líder de oposición María Corina Machado

Mientras tanto, el regreso a Venezuela de la líder de oposición venezolana María Corina Machado desde su exilio en Panamá fue impedido nuevamente este martes, confirmaron a la AFP fuentes de su partido político Vente Venezuela, sin identificar a los responsables.

Machado salió de la clandestinidad en la que se encontraba en Venezuela en diciembre, cuando viajo oculta a Noruega para recibir el premio Nobel de la Paz. Tras una breve estadía en Estados Unidos, se instaló en Ciudad de Panamá desde donde ha intentado regresar al país.

"Sí, intentó volver pero se frustró", dijo el martes a AFP una fuente del equipo de Machado, que ha tenido varios intentos fallidos para regresar a Venezuela, uno de ellos después del doble terremoto ocurrido en el país ocurrido el pasado 24 de junio.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pronuncia un discurso en la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá. Foto: AFP

Los intentos de la líder de la oposición para retornar a Venezuela se han visto impedidos por una combinación de fallas mecánicas, cancelaciones de última hora y restricciones del espacio aéreo, según reportes del diario español ABC y el canal colombiano NTN24.

"Todo lo informado por Idania Chirinos y David Alandete sobre el viaje frustrado de María Corina Machado a Venezuela está confirmado", afirmó la fuente, al mencionar a periodistas de esos dos medios.

Según Chirinos, el primer plan consistía en una travesía por mar, y aunque las autoridades migratorias ya habían sellado el pasaporte de Machado, "el zarpe se canceló alegando imprevistos mecánicos en la embarcación".

La periodista de NTN24 destacó que Machado intentó también este martes abordar vuelos de Panamá hacia Aruba y a Curazao, desde el aeropuerto Marcos A. Gelabert, pero a ninguno de los aviones se le permitió despegar.

En tanto, Alandete afirmó que Machado lleva siete intentos fallidos por retornar a Venezuela.

Esta semana en Venezuela se realiza la segunda ronda de negociaciones entre una parte de la oposición y el gobierno interino, con miras a una transición y próximas elecciones. Uno de los temas de la agenda de diálogo se centra en la libertad del ejercicio político.

Machado no participa de estas negociaciones, pero dijo que no las impediría y que esperaba resultados concretos.

AFP