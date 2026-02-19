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El País Información Política

Anuncian reconstrucción del centro acuático de Florida: contará con una inversión de US$ 6.000.000

El centro deportivo pasará a contar con tres piscinas: una para actividades sociales, otra para rehabilitación y una tercera para disciplinas como hidrogimnasia.

El País
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19/02/2026, 16:50
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Render muestra al centro acuático de Florida.
Render muestra al centro acuático de Florida.
Foto: Intendencia de Florida.

La Intendencia de Florida firmó este jueves el contrato que marca el inicio del proyecto de reconstrucción del centro acuático del departamento. Las obras requerirán una inversión de unos US$ 6.000.000, señalaron desde la comuna.

El contrato fue firmado con la presencia del intendente, Carlos Enciso, y del director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Juan Manuel Arenas.

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Render del centro acuático de Florida.
Render del centro acuático de Florida.
Foto: Intendencia de Florida.

"Esta inversión, que para Florida es millonaria, esperemos que pueda tener un impacto mayor de lo que ya ha tenido tradicionalmente nuestra piscina, adonde asisten unas 1800 personas", sostuvo Enciso durante la firma.

Render del centro acuático de Florida.
Render del centro acuático de Florida.
Foto: Intendencia de Florida.

¿En qué consiste el proyecto?

La instalación será renovada de forma integral. La piscina que ya existe será acondicionada, manteniendo su capacidad para la práctica de disciplinas como el waterpolo y las competencias oficiales. Luego, se incorporarán dos piscinas más: una destinado a actividades de hidrogimnasia, matronatación y disciplinas recreativas, y otra destinado para actividades de rehabilitación y terapéuticas.

Además, el complejo contará con un sistema de bomba de calor, climatización de aire y agua, y nuevos servicios de vestuarios. Se estima que las obras se extiendan por un plazo de diez meses.

Render el centro acuático de Florida.
Render el centro acuático de Florida.
Foto: Intendencia de Florida.
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