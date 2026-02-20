Metediera cuestionó la idea de rebajar las multas por exceso de velocidad y diputados de la oposición lo cuestionaron con dureza

La propuesta de tres diputados opositores para modificar la Ley de Tránsito y rebajar a la mitad las multas por exceso de velocidad en las rutas nacionales generó un cruce fuerte entre los legisladores y el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, quien sostuvo que apuntan a una rebaja “al barrer”.

El proyecto fue presentado por el colorado Conrado Rodriguez, el nacionalista Sebastián Andújar y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) y establece, en un único artículo, que las multas por excederse en hasta 20 kilómetros por hora de la velocidad máxima serán de 2,5 Unidades Reajustables (al día de hoy $ 4.630). Si el exceso oscila entre los 21 kilómetros y los 30 la multa sería de 4 unidades ($ 7.400), de 6 unidades ($ 11.100) para los casos en lo que se haya superado la velocidad permitida por más de 31 kilómetros por hora y hasta el doble del límite permitido menos uno. Y a quienes pasen los 60 kilómetros por hora el tope se les aplicaría una sanción de 12 unidades ($ 22.000).

Los legisladores proponen dejar sin cambios las multas por conducir vehículos bajo los efectos del alcohol o de drogas o por rehusarse a las espirometrías u otros exámenes que detecten esos consumos en 15 unidades ($ 27.615).

Metediera reaccionó primero retuiteando un mensaje de Pedro Apezteguía, ex director de Tránsito de la intendencia montevideana, quien consideró que la iniciativa de los parlamentarios “se trata de una operación de subversión institucional: en un solo acto se procura lesionar la autonomía departamental, romper la política pública de seguridad vial y atentar contra la vida de los ciudadanos”. “La evidencia científica sustenta la importancia de las sanciones”, agregó el ex jerarca.

Metediera dijo a El País que se opone a la reducción de las multas por exceso de velocidad “al barrer”. “Este proyecto no diferencia. Esa es mi crítica. Falta rigurosidad”, señaló. El funcionario dijo estar dispuesto a que se analicen rebajas de multas (admitió que son elevadas) en el marco de la adopción de la denominada “libreta de conducir por puntos”. “Este lunes vamos a tener la tercera reunión con los intendentes para avanzar con la web, con el desarrollo informático y con la aplicación. Tenemos plazo hasta setiembre de 2027 y la intención es implementarlo este año, pero es un cambio importante y si tenemos que postergarlo dos o cuatro meses, no hay problema”, explicó consultado respecto a cuándo estará pronta la libreta por puntos que supondrá un sistema con premios y castigos en función de la conducta al volante del conductor. En declaraciones a FM Del Sol, Metediera consideró que “hacen politiquería con esto, no es lo correcto, se usan estos temas como botín político”.

Marcelo Metediera, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Foto: Leonardo Mainé

Enojo opositor

La reacción de los autores del proyecto no se hizo esperar. Rodríguez dijo a El País que Metediera reaccionó “con una virulencia inusitada, sin conocer el texto y pretendiendo que la seguridad vial se discuta entre cuatro paredes y no en el parlamento”. “Los números son contundentes. La aplicación de las multas no ha abatido los guarismos de muertos y mucha gente se siente impotente porque no puede pagar. Las multas son muy altas en la comparación internacional. Ha habido un ánimo recaudatorio importante. Es un sistema extremadamente punitivo que no bajó los siniestros y que tiene 70% de morosidad”, enfatizó el diputado colorado.

Perrone fue muy duro con Metediera. “No es su tarea fijar las multas. No sabe qué hacer. Hay más muertos por el tránsito que por homicidios. Metediera es incompetente. No tiene ningún tipo de argumentos. A un repartidor, que se pasa por cinco kilómetros le están sacando la comida de sus hijos con las multas. Matan al que está trabajando con una política netamente recaudatoria Nos toma por tontos. Controlan solo donde pueden multar y recaudar”, sostuvo el diputado cabildante. Según él, los intendentes se avendrán más adelante a rebajar las multas que son de competencia departamental (como las que castigan cruces sin respetar la luz roja) “porque la presión popular se los va a llevar puestos”.

Tránsito en Montevideo. Foto: Darwin Borelli/El País.