"Hacen politiquería": la respuesta del presidente de Unasev al proyecto de ley para bajar costo de multas

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, salió al cruce de los tres diputados del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto que presentaron un proyecto de ley para bajar el costo de las multas por exceso de velocidad.

Se trata de una iniciativa del colorado Conrado Rodríguez, el nacionalista Sebastián Andújar y el cabildante Álvaro Perrone que plantea la reducción de hasta 50% en los valores de las multas por exceso de velocidad.

En conferencia de prensa, Rodríguez dijo que pese a la “severidad” de las multas no se ha “logrado bajar la siniestralidad”.

En diálogo con el programa Doble Click (FM Del Sol), Metediera aseguró que está dispuesto a discutir el valor de las multas por exceso de velocidad "pero no de manera pareja" sino de una forma que "estimule el buen comportamiento en el tránsito".

Mencionó, por ejemplo, el proyecto de permiso de conducir por puntos que se plantea implementar durante este período de gobierno. Se trata de una libreta que tendrá "premios y castigos: castigar a la persona que hace las cosas mal y premiar a la gente que hace las cosas bien".

"En esa lógica de funcionamiento es posible analizar los valores de multas para las personas que tengan un comportamiento bueno en el tránsito, por ejemplo manteniendo un saldo equis de puntos durante equis cantidad de tiempo, incentivos que se te dan cuanto hacés bien las cosas en el tránsito", apuntó.

Metediera criticó la lógica de "bajar las multas para todo el mundo, para aquel que hace las cosas bien y para el que participa de picadas".

Radar de velocidad ubicado en la rambla y Cúneo Perinetti, en Punta Gorda. Foto: Intendencia de Montevideo (IMM)

Metediera asegura que los radares de control de velocidad ayudan a disminuir la cantidad de lesionados en el tránsito

Además cuestionó los "fundamentos que plantean" los diputados. Dijo, por ejemplo, que no es verdad que los antecedentes de reducción de multas sean favorables para reducir la siniestralidad.

"Conozco experiencias exitosas donde los valores de multa van asociados a que la velocidad máxima en planta urbana sea de 30 kilómetros por hora, y que además quien no tiene permiso de conducir tiene penas de cárcel", mencionó.

En cambio, dijo que cuando se unificaron las multas a nivel nacional en Uruguay, la mayor parte bajó su valor, y sin embargo la siniestralidad aumentó. Lo que sí redujo la siniestralidad en los lugares en donde se colocaron, mencionó, son los radares de control de velocidad: "Las lesiones en los lugares donde se pusieron bajaron un 52,9%".

Metediera recordó que el año pasado murieron 471 personas en siniestros de tránsito, y que en este contexto no es bueno discutir únicamente sobre el costo de las multas: "No me rehúso a discutir los valores de las multas porque puedo considerar que son altas pero en un contexto general, no aislado. Como no comparto esa forma de visualizar la seguridad vial porque los resultados les han sido negativos y lo muestra le evidencia, nosotros estamos planteando otros tipos de medidas disruptivas para cambiar la realidad del país".

"Yo considero que hacen politiquería con esto, no es lo correcto, se usan estos temas como botín político", señaló Metediera, que reconoció que debe ser "el más antipático de todo el país en política pública".