Surgen nuevas discrepancias tras planteos de empresarios y sindicato del puerto: las claves del conflicto

La “Hoja de Ruta” presentada el lunes 9 por el Ministerio de Trabajo al Centro de Navegación (Cennave), y al sindicato portuario, había acercado a las partes después de posturas antagónicas desde hace al menos seis meses. Sin embargo, esta semana surgieron nuevas discrepancias tras planteos realizados por la delegación empresarial y el gremio del puerto.

La “Hoja de Ruta” del Ministerio de Trabajo, a la que accedió El País, plantea que ésta “no constituye” una posición de la cartera sobre los reclamos de las partes ni un antecedente de la posición del Poder Ejecutivo. “Se formula a los meros efectos de acercar las posiciones de las partes (Cennave y el sindicato portuario) para continuar el proceso de negociación”, dice el documento.

En sus partes medulares, la “Hoja de ruta” del Ministerio de Trabajo plantea la concreción de un convenio en el puerto con un plazo de 24 meses (1° de julio de 2025-30 de junio de 2027) y la periodicidad de los ajustes salariales en forma anual.

Es decir, el documento establece que las empresas deberán pagar en julio de este año un correctivo anual entre el IPC observado en el último año (2025) en comparación con la inflación otorgada (4,55%).

Protesta de trabajadores portuarios. Foto: archivo El País

Otro punto clave del escrito elaborado por la cartera tiene que ver con los jornales asegurados a los trabajadores del sector portuario. Aquellos empleados que realicen cinco jornales en el mes cobrarían nueve en caso de firmarse un convenio entre las dos partes.

El miércoles 11 se realizó una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo entre el Centro de Navegación y el sindicato en el marco de los Consejos de Salarios.

Según dijeron a El País fuentes portuarias, el Centro de Navegación planteó que aceptaba la fórmula del Ministerio de Trabajo si la vigencia del convenio se extendía por seis meses más. Es decir, en lugar de dos años, el acuerdo duraría dos años y seis meses.

La postura empresarial pide la extensión del convenio al entender que otorgó una recuperación salarial de un 1% a los trabajadores, ya que ese porcentaje surge de la diferencia entre la inflación esperada y la real en el período de un año (1° de julio de 2025 y 1° de julio de 2026).

Según supo El País, otro tema que genera preocupación a varias empresas portuarias es el pago de la retroactividad, ya que ello implicaría que muchas compañía estarán obligadas a abonar a los trabajadores prácticamente dos salarios en el mes de julio de este año, fecha en que están previstos los ajustes.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

En otro orden, hay empresarios preocupados por la demora en llegar a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, porque a medida que pasa el tiempo aumenta la suma que deberán pagar por retroactividad. Dicho ajuste se realiza desde el 1° de julio de 2025 hasta la firma del convenio, lo cual generará una cifra elevada, reiteraron las fuentes. Agregaron que la mayoría de las empresas portuarias cumplen con lo acordado en el pasado con el gremio y destacaron que el actual conflicto fue generado por el sindicato en base a lo que ocurre en solo cinco empresas.

Reconocieron que algunas empresas contratan a trabajadores para que realicen cinco jornales y luego no los llaman nuevamente para no estar obligados a pagarles nueve. Es decir, contratan a un trabajador por cinco días y cuando viene un barco en lugar de recontratarlo como está establecido, llaman a otro. De esa manera ahorran salarios y no cumplen con el sistema de salarios asegurados.

Los empresarios señalaron que esas cinco empresas incumplidoras deberían ser descolgadas del Consejo de Salarios y que se debía firmar un convenio con el gremio lo antes posible.

Por su parte, el sindicato portuario señaló en los Consejos de Salarios que también estaba de acuerdo con la fórmula presentada por el Ministerio de Trabajo con respecto al pago de la retroactividad salarial. Sin embargo, advirtió que no coincidía con el planteo del Centro de Navegación de que la duración del convenio debería ser de dos años y seis meses.

La dirigencia del gremio del puerto informó en el Ministerio de Trabajo que trasladaría el tema a una asamblea que se hará en breve.