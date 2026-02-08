Sindicato portuario planteó propuesta de flexibilización por Consejo de Salarios y analiza nuevo paro

Redacción El País

El Sindicato Único Portuario (Supra) negocia con el Centro de Navegación (Cennave) –la principal cámara empresarial marítima portuaria– por Consejo de Salarios ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Luego de un encuentro celebrado el viernes, el gremio planteó una propuesta de flexibilización que pase de 13 jornales mínimos garantizados –el principal reclamo en un principio– a nueve jornales.

“En virtud del nulo avance en las reuniones llevadas a cabo por los Consejos de Salarios, tanto en la Mesa de Operadores y Terminales, como en la de los Depósitos Portuarios y Extra Portuarios, podemos afirmar que como sindicato seguimos negociando de buena fe”, afirma el Supra en un comunicado.

Vista aerea de la zona portuaria de la ciudad de Montevideo Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Según explicó a El País el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, el jueves 12 de febrero las partes se reunirán en una nueva convocatoria para dar respuesta a esta alternativa. Sin embargo, señaló que en caso de no avanzar en la negociación se convocará a un nuevo paro de actividades durante 48 horas. “Estamos avisando antes porque si son partícipes, puedan avanzar (en la negociación)”, dijo.

El Supra se presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes el pasado miércoles para discutir la problemática de los 13 jornales reclamados por los trabajadores. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Puerto de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

El gremio había propuesto la alternativa de alcanzar los 13 jornales durante un período de cuatro años. Luego de presentarse ante el Parlamento, los trabajadores celebraron una reunión con el MTSS en la que plantearon una propuesta que consiste en nueve convocatorias mínimas desde la firma del convenio, y la permanencia de todos los trabajadores en planilla.

“Los trabajadores estamos aceptando una Comisión para tratar el tema de los jornales y la forma de aportación a la Seguridad Social, pero ya decimos fuerte y claro: si no hay avance en el convenio, no existirá acuerdo”, concluye el Supra en el comunicado.