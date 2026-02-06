Trabajadores advierten por situación de Paycueros, denuncian que es una "aduana de cueros" y millones en exoneraciones

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes recibió a la Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) y al Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) el pasado miércoles por conflictos gremiales. Luego del encuentro, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reunió en una instancia tripartita a la curtiembre y al sindicato y planteó una propuesta de acercamiento, según señaló a El País el presidente de la UTP, Antonio Ferreira, quien agregó que las partes se comprometieron a responder hoy. Los trabajadores de la curtiembre están preocupados por la situación y denuncian que Paycueros es utilizada como "una aduana de cueros".

Hace 12 días los trabajadores de Paycueros paralizaron las actividades en la curtiembre sanducera; en algunas jornadas por 24 horas y en otras, paro por turnos. El motivo es el envío de 86 trabajadores a seguro de desempleo por parte de la empresa debido a “bajas ventas”, según señaló Ferreira en la versión taquigráfica del encuentro ante el Parlamento. “La empresa planteó que tenía un problema de ventas, y por eso envió a esos trabajadores al seguro de paro. También planteó que precisaba una reestructura de 60 u 80 compañeros”, dijo Ferreira.

Según datos del Instituto Uruguay XXI, las exportaciones de Paycueros sufrieron una significativa caída. En 2024 la empresa colocó cuero en el exterior por US$ 77.455.278, mientras que en 2025 las ventas se ubicaron en US$ 42.306.856. Solo en enero de este año, Paycueros exportó US$ 4.131.712.

Paycueros fue fundada en 1948 y forma parte del grupo Sadesa: una curtiembre líder en el mundo dirigida en Uruguay por Miguel Galperín, hermano del CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín. Sadesa tiene presencia en Latinoamérica y Asia y se especializa en procesamiento de cuero para la elaboración de productos de exportación. A raíz del conflicto desatado hace algunas semanas, El País se comunicó con directivos de la firma que prefirieron no brindar declaraciones.

Encuentro en el Parlamento

“Hay una situación de preocupación. (Los trabajadores) no ven con claridad hacia dónde va la empresa, y tienen miedo frente a un posible cierre de Paycueros”, señaló a El País el presidente de la Comisión, Gustavo González. Sin embargo, Ferreira sostuvo que la empresa no tiene planes de cerrar.

Según la versión taquigráfica del encuentro en el Parlamento, de la reunión también participó la Unión de Obreros Curtidores (UOC) y la Confederación de Sindicatos Industriales, cuyo presidente, Danilo Dárdano expuso: “El cuero puede ser un posible ganador en algunos acuerdos importantes, como el de la Unión Europea y el Mercosur. La principal empresa –si no me equivoco– en Uruguay a nivel del cuero no tiene un diálogo fructífero con los trabajadores; incluso, viene amenazando con descontar las horas de paro”.

Movilización en Paycueros. Foto: gentileza Sindicato Paycueros.

“Nosotros no estamos en contra de las exoneraciones y de los beneficios, porque eso, en realidad, termina redundando en más laburo, pero habría que hacer un control y un seguimiento de las empresas a las que la sociedad les brinda exoneraciones tributarias u otro tipo de beneficios”, agregó Dárdano ante el Parlamento.

Ferreira denunció este comportamiento por parte de la firma e indicó: “la empresa termina descontando entre dos, tres, cuatro o cinco horas más de las que nosotros paramos”. En relación a las exoneraciones, el dirigente sindical sostuvo: “La empresa está tomando medidas con los trabajadores y en el 2024, recibió dos beneficios de exoneraciones de US$ 16 millones en total; una en febrero del 2024 y otra en diciembre del mismo año”. Por este motivo, Ferreira solicitó que la Comisión cite a la empresa para brindar detalles sobre estos beneficios.

Por otra parte, el dirigente sindical sostuvo que se planteó la problemática de la falta de valor agregado al producto uruguayo, por lo que los trabajadores propusieron instalar un proceso de terminación del cuero en Paysandú. Del total de cuero que exporta la empresa, unos 20.000 cueros salados (piel cruda conservada) se venden a China.

Sobrestock de cuero

Producto de la pandemia, Paycueros generó un sobrestock del producto que no logró colocar en otros países. “En todo momento ellos dijeron que, más allá de que el problema se había alargado en el tiempo, no dejaba de ser un tema coyuntural, o sea que Paycueros no corría peligro de irse del Uruguay”, dijo el presidente de la UOC, Carlos Bico ante el Parlamento.

“No es que estén fundidos; están esperando salir de ese sobrestock para empezar a producir. Mientras tanto, siguen invirtiendo en maquinaria y en infraestructura”, sostuvo Bico y agregó que la empresa cuenta con una efluente de último nivel, por lo que se presume que siga produciendo para el exterior.

“En noviembre trajeron mucho cuero de Paraguay, Bolivia y Brasil. Trajeron más de 40.000 cueros, solo con el proceso blue (un estado intermedio semiacabado donde la piel se curte con sales de cromo). Lo pasan por la curtiembre, lo cambian de etiqueta y lo llevan para Argentina”, dijo Bico. “Este es un proceso que nosotros no entendemos. Calculo que alguna ganancia deben tener. (...) Creemos que Uruguay debe tener algún beneficio, que ellos aprovechan para no dar mano de obra y utilizar Paycueros como una aduana de cueros”, agregó.

Suanp

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) –principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo– tuvo paralizadas sus actividades durante algunos días de las últimas semanas por la falta de avances en las negociaciones del Consejo de Salarios entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y el Centro de Navegación (Cennave) –la principal cámara empresarial marítima portuaria–.

Puerto de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

El Supra se presentó ante el Parlamento para discutir la problemática de los 13 jornales reclamados por los trabajadores. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

El gremio planteó al MTSS la posibilidad de alcanzar los 13 jornales en un período de cuatro años. “Llevamos ocho meses de negociación y estamos en fojas cero”, dijo el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo ante el Parlamento. Por este motivo, el dirigente sindical indicó que al no lograr un acuerdo en negociaciones salariales, la problemática se trasladó al Parlamento.

Reinado explicó que alrededor del 30% de la plantilla (unos 700 trabajadores) se encuentran en esta situación. “Son contratados y despedidos el mismo día”, sostuvo.

“Tenemos un acuerdo vigente que maneja una escala de jornales asegurados. De cero a cinco, se pagan los jornales efectivamente trabajados; si se realizan seis, se pagan nueve, y se trabajan más de nueve, se pagan trece jornales. Eso ha venido funcionando desde el 2019 hasta la fecha, pero hemos constatado que los empresarios encontraron la manera de evadir esas escalas, principalmente en la primera franja”, denunció Reinaldo.