Sindicato de Paycueros se reunió con Juan Castillo y se presentará en el Parlamento, ¿qué conflicto tiene con la firma?

Redacción El País

La Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) se reunió con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en un encuentro en el que el gremio denunció “persecución y atropello” por parte de la curtiembre sanducera por el envío de 86 trabajadores a seguro de paro en noviembre del año pasado. Según informó a El País el presidente de UTP, Antonio Ferreira, Castillo se comprometió a citar a ejecutivos de Paycueros para dialogar sobre la situación.

Por este motivo, está previsto que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes, reciba al sindicato el miércoles para analizar la situación. Ferreira señaló que hay unos 220 trabajadores en funciones en la planta ubicada en Paysandú y agregó que la falta de negociación colectiva representa una rebaja del 17% en los salarios ya que los convenios que no se están analizando representan ese porcentaje, según explicó.

Movilización en Paycueros. Foto: gentileza Sindicato Paycueros.

El sindicato también se reunió con autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a quienes le denunciaron que hay exoneraciones de impuestos que alcanzaron los US$ 16 millones en 2024 por beneficios de inversiones en maquinaria. “Si hay tanta inversión, que mantengan puestos de trabajo”, sostuvo Ferreira y agregó que la cartera aseguró que analizará el caso de las exoneraciones de la empresa ante posibles irregularidades.

Obreros en la planta de Paycueros. Foto: Presidencia de la República.

La UTP había paralizado las actividades por turnos desde octubre del año pasado en la planta de la curtiembre en Paysandú debido a varias idas y vueltas por posibles despidos y prórrogas de seguro de paro que no serían otorgadas. Según indicó Ferreira, la empresa “amenaza con un posible cierre y envío de personal a seguro de desempleo”.

El conflicto no es nuevo en la curtiembre ya que en enero del año pasado, Paycueros anunció el despido de 50 trabajadores, que luego dejó sin efecto y días más tarde confirmó que serían enviados al seguro de paro. El País se comunicó con ejecutivos de la empresa, quienes prefirieron no brindar declaraciones.