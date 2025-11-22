Sindicato de Paycueros paralizó actividades por "suspensiones abusivas", ¿cuál es el motivo?

Redacción El País

La Unión de Trabajadores de Paycueros (UTP) paralizó sus actividades durante 24 horas el viernes por la "suspensión abusiva" por parte de la curtiembre sanducera a tres trabajadores, según explicó a El País el presidente de la UTP, Antonio Ferreira. El dirigente sindical señaló que se trata de un paro en toda la planta en Paysandú con motivo de "abuso y persecusión sindical". La curtiembre arrastra problemas desde hace meses.

El presidente del sindicato señaló que tres trabajadores recibieron una observación por parte de la empresa con motivo de "baja productividad". De acuerdo con lo que comentó Ferreira, las notificaciones no fueron firmadas por los empleados, por lo que la empresa decidió suspenderlos y el gremio estableció un paro en toda la planta.

Ferreira denunció que la empresa cambia a los trabajadores de área de trabajo de manera constante, lo que dificulta que se adapten a las tareas. El País se comunicó con ejecutivos de la empresa para ampliar la información pero decidieron no brindar declaraciones.

Movilización en Paycueros. Foto: gentileza Sindicato Paycueros.

La UTP había paralizado las actividades por turnos desde el mes pasado en la planta de la curtiembre en Paysandú debido a varios idas y vueltas por posibles despidos y prórrogas de seguro de paro que no serían otorgadas. Sin embargo, las medidas fueron levantadas el pasado lunes y volvieron a instalarse el viernes.

Por otra parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió al gremio y a la empresa en una reunión tripartita ayer, en la que otorgó 44 extensiones de seguro de desempleo hasta el 31 de enero del próximo año. La empresa le había anunciado al sindicato el despido de 44 empleados y la prórroga de seguro de desempleo para otros 89 hace algunas semanas.

Según relató Ferreira este viernes, el sindicato solicitó modificar el motivo del acceso a seguro de desempleo en cada caso y que no sea por despido. Sin embargo, agregó que la empresa no respondió la solicitud y se aguarda concretar una nueva reunión tripartita el próximo miércoles.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, ubicado en Juncal 1511, Ciudad Vieja, Montevideo, ND 20230418, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En caso de no contar con la firma de la empresa, los trabajadores evalúan presentar un recurso de amparo ante el Poder Judicial ya que la mayoría de las desvinculaciones (37) son dirigentes sindicales.

Una situación similar se produjo en 2010 cuando el sindicato recurrió al instrumento para 20 trabajadores de un total de 73 que había despedido la empresa y que formaban parte de unas 138 prórrogas que había otorgado semanas antes.