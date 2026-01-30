Paro en el puerto de Montevideo: TCP no recibe camiones y sindicato retomará actividades el sábado de noche

Redacción El País

La Terminal Cuenca del Plata (TCP) –principal terminal de contenedores del puerto de Montevideo– tiene paralizadas sus actividades por la falta de avances en las negociaciones del Consejo de Salarios entre el Sindicato Único Portuario (Supra) y el Centro de Navegación (Cennave) –la principal cámara empresarial marítima portuaria–. Según explicó a El País el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, desde el turno nocturno del jueves hasta las 23 horas de hoy se encuentran paralizados los depósitos portuarios y extraportuarios, mientras que a partir del turno nocturno de hoy y durante 24 horas pararán operadores y terminales de Montevideo.

“Como consecuencia de esta medida, no se realizará atención de camiones por un lapso de 24 horas a partir de la hora 23 del viernes. La actividad operativa en el muelle se retomará el sábado a la hora 23:00. La atención a los camiones será a partir del lunes a la hora 7:00”, señaló TCP en un comunicado.

El principal reclamo del gremio está vinculado al pago de 13 jornales asegurados aunque los trabajadores tengan menos jornales trabajados en el mes. La derogación del artículo 116 de la ley 19.787 que hace referencia al nuevo régimen que asegura un mínimo de jornales para operadores, terminales y depósitos portuarios y extraportuarios, derivó en un nuevo convenio firmado en 2019. Este estableció un sistema escalonado de cinco, nueve y 13 jornales, lo que termina generando "inestabilidad" a criterio de los trabajadores portuarios.

Sede del Supra. Foto: Estefanía Leal.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) recibió a las partes en una reunión tripartita en la que estaba previsto que el sector empresarial respondiera a una propuesta planteada por el sindicato. Reinado había indicado a El País que la misma consiste en alcanzar los 13 jornales durante un período de cuatro años. "(El planteo) estuvo bien visto por el MTSS pero no por el sector empresarial", sostuvo aunque agregó que por parte del Cennave "no se recibieron contrapropuestas"

Vista de grúas junto a playa de containers de Terminal Cuenca del Plata Katoen Natie en el Puerto de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

“El 30% de los trabajadores tiene un sistema de altas y bajas”, señaló Reinaldo y agregó que “sería bueno que el sector empresarial explique por qué se niegan beneficios y derechos básicos de los trabajadores”.

Luego del conflicto desatado en el puerto entre el sindicato y TCP durante octubre del 2025, el pasado 13 de noviembre el Supra había resuelto un nuevo paro de 24 horas por Consejo de Salarios. "El puerto no es lugar de zafras o changas", había señalado Reinaldo.