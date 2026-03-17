Justicia resolvió el sobreseimiento de Guillermo Besozzi y exjerarcas de la Intendencia de Soriano

La jueza de Mercedes, Ximena Menchaca, resolvió el sobreseimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y de otros seis exjerarcas municipales, luego de que la Fiscalía desistiera del ejercicio de la acción penal al considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de corrupción por los cuales habían sido formalizados en marzo de 2025, previo a las elecciones departamentales de mayo.

La magistrada señala que el pedido fiscal estuvo debidamente fundamentado, concluyendo que las conductas analizadas no se ajustaban al tipo penal inicialmente imputado, informó El Observador y confirmó El País, al acceder a la resolución judicial.

En ese marco, y conforme a lo dispuesto por el Código del Proceso Penal, "se dio traslado de la solicitud a la Intendencia de Soriano —considerada presunta víctima— y a las defensas de los imputados, quienes en todos los casos manifestaron su conformidad con el planteo de la Fiscalía".

Además de Besozzi fueron imputados el exsecretario general Daniel Gastán, el prosecretario Gonzalo Castillo, el director de Hacienda Pedro Besozzi, sobrino del intendente, el director de Auditoría Germán Cavallero, el director de Obras Pedro Nocetti y el director de Logística Jonathan Torres.

Tanto la intendencia como los representantes legales de los acusados coincidieron con el análisis de la fiscal Luisa Vago y coincidieron con el pedido de sobreseimiento, lo que reforzó la decisión judicial. Finalmente, la jueza dispuso el cierre definitivo del caso para todos los imputados, el cese de las medidas cautelares que pesaban sobre ellos y la cancelación de cualquier registro vinculado al proceso.

Guillermo Besozzi en Soriano. Foto: Archivo El País.

Caso Besozzi

En la acusación de la fiscal Stella Alciaturi, que incorporaba la transcripción de 30 escuchas telefónicas, se desprendía que la investigación había comenzado en 2021 después de que se produjera un incendio en el Teatro 28 de febrero, específicamente en una oficina cedida al sindicato de funcionarios municipales en el edificio propiedad de la Intendencia de Soriano.

El incendio fue catalogado como “sospechoso” por Bomberos generando así la intervención de Fiscalía. Tras la indagatoria, Alciaturi le imputó además al intendente —que hizo campaña desde su casa tras la disposición de prisión domiciliaria— abuso de funciones y co-autoría de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.

Entre las acusaciones que recayeron sobre Besozzi, se consideraron maniobras para financiar el gremio municipal, la utilización de recursos de la Intendencia durante la campaña electoral, pagarle el alojamiento a la exprecandidata del Partido Nacional Laura Raffo —y a su comitiva—, perdonar multas de hasta $ 300.000 y pagar por horas no trabajadas a una maquinaria propiedad de un donante de su lista, la 903. Finalmente, la causa fue archivada por la Justicia.