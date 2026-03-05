Fiscalía reconoció la inocencia de Besozzi en delitos de corrupción: ¿por qué cambió el criterio?

En las semanas en que Guillermo Besozzi no podía salir de su casa producto del arresto domiciliario impuesto por la Justicia, él repetía: “En esta situación no va a ser fácil ganar”. Sabía que su fuerte era el ir puerta a puerta. El arresto se levantó a las cuatro semanas y para mitad de abril pudo salir a hacer campaña y resultó victorioso en las elecciones de mayo. A casi un año de esa decisión judicial que cambió la campaña electoral de Soriano, la Fiscalía lo liberó de culpa y cargo. Pidió su sobreseimiento por los 16 hechos y ocho delitos que le había imputado a él y otros jerarcas.

¿En qué términos? Por el caso pasaron tres fiscales. La primera, Stella Alciaturi, fue quien pidió su imputación. Dejó Mercedes varias semanas después dado que ya tenía previsto un traslado a Atlántida. Asumió la fiscal suplente Charline Ferreyra ante la licencia maternal de la nueva titular, Luisa Vago. Ella se reintegró y es quien determinó pedir el sobreseimiento del intendente del departamento.

Surge del escrito, que divulgó El País, que Vago hace una interpretación diferente de la que Alciaturi presentó como la prueba clave del caso: las escuchas telefónicas. También citó diferentes informes proporcionados por la intendencia que presentan información que exculpa a Besozzi.

A continuación, un análisis de los nueve hechos más relevantes.

ADELANTOS

El primer episodio imputado era el adelanto de $ 150 mil al gremio de municipales que se habría usado para cubrir cheques sin fondos. El escrito original de Alciaturi aseguraba que, ante el pedido de adelanto de un dirigente gremial, Besozzi contestó: “Ahora yo lo que no puedo es sacar esos $ 150 mil de acá porque estoy regalado mal”. “Yo estoy arriesgando ya mi carrera política”, citó. Sin embargo, al analizar el punto, Vago citó un informe del Departamento de Hacienda de la intendencia que asevera que los adelantos están autorizados y que el Tribunal de Cuentas no ha presentado objeciones. Aseguró que para hacerlo se abrió un expediente administrativo y todo está registrado en el sistema. Expresó que se siguió “el trámite ordinario” y que “no hubo apropiación de dinero”.

MATERIALES

Alciaturi afirmó que Besozzi recibió en su casa toros trasladados por un chofer que hizo los viajes a cambio de materiales. Cuando el camionero le estaba dejando los toros, según las conversaciones, le dijo: “Ta, Guillermo, después acordate del encargue mío”. Eran “tres metros de granza” y “dos metros de arena”. En una llamada con otro jerarca imputado, el camionero dijo: “Ya hicimos un cambio con el gringo yo le lleve unos toros”. Vago indicó que se analizó información del Ministerio de Ganadería, el Municipio de Dolores y Jurídica de la intendencia. Esta última indicó que el pedido de materiales se hizo a través del proceso administrativo usual y no hubo anomalías. Sostuvo que los materiales eran de “escasa cantidad” y que finalmente el chofer nunca los recibió.

"Cuidar el preciado honor" Partido Nacional manifestó su "alegría" por el resultado El directorio del Partido Nacional emitió un comunicado en el que reforzaron su “confianza en el Poder Judicial y el resto del sistema de Justicia”, pero al mismo tiempo exhortó “a cuidar el preciado honor de las personas y evitar por tanto toda intencionalidad y motivación política en estas causas”. Esto “porque en democracia, la verdad, la justicia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier interés circunstancial”. Personalmente, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, manifestó en su cuenta de X su “profunda alegría” por Besozzi. El dirigente nacionalista Luis Alberto Heber afirmó que con esta resolucón “se hizo Justicia” y aseguró que se trató “de usar a la Justicia para que no fuera candidato y de igual manera ganó”. En un mensaje de similar tenor, el senador Javier García expresó su “alegría” dado que, a su juicio, se hizo justicia con Besozzi. “Como siempre lo sostuvimos: un proceso iniciado con clara intencionalidad y motivación política”, aseveró, también en su cuenta de la red social X.

HOTEL DE RAFFO

La fiscal inicial afirmó que la comuna pagó la estadía en hoteles de Laura Raffo en dos oportunidades cuando la dirigente viajó al departamento por cuestiones estrictamente partidarias. A su vez, cuando en la intendencia se enteraron que Fiscalía había incautado las facturas, ordenaron anular una de ellas y la pagó la agrupación política. La nueva fiscal relató que funcionarios de la intendencia hablaron del tema como un “error administrativo” y que tanto el director de Relaciones Públicas de la intendencia como otra militante a la que se le tomó declaración, aseveraron que Besozzi nunca les pidió reservar la habitación para Raffo ni les ordenó que pagara la intendencia.

CONTRATACIONES

Alciaturi citó escuchas que, a su juicio, demostraban que le asignaban obras a un dueño de maquinarias viales a cambio de colaboraciones para la campaña política. Vago, sin embargo, resaltó que eso surge de conversaciones entre terceros (no Besozzi ni otros imputados) y a su vez el empresario niega que se le haya solicitado “colaboración” para la campaña a cambio de contrataciones.

CAMINO

La fiscal que resolvió la imputación citó la conversación entre un vecino que se quejaba de un camino roto y Besozzi, quien pretendía alcanzarle unas listas. Cuando el intendente respondió a la queja y dijo que ya resolverían el problema, su interlocutor prometió conseguir “unos cuántos votos”. Besozzi pidió al director de Obras solucionar el problema del camino. Vago dijo que si bien el celular “no es el medio idóneo para realizar solicitudes de este tipo”, los imputados actuaron de una forma que no tenía “intención de causar perjuicio” sino que “benefician” a la ciudadanía. No hay evidencia de que “lo hicieran a cambio de beneficio”.

2025 La cronología del caso Besozzi 13 de marzo: La fiscal Stella Alciaturi acusó al intendente de Soriano -había renunciado al cargo para hacer campaña por la reelección- de siete delitos. El referente político local fue arrestado por la Policía. Además de él, fueron acusados otros seis jerarcas de su gestión. 16 de marzo: Besozzi dio una conferencia en la que aseguró que en sus 26 años de carrera política no había cometido delitos. “No sé bien cómo surge y termino en todo esto. Sólo sé que soy inocente. No cambié nada para mí. No gestioné nada a cambio de nada”, dijo. 11 de mayo: Besozzi fue electo nuevamente intendente de Soriano con 21.131 votos, el 33,39%. Por una restricción de acercarse al edificio de la comuna -revocada en junio- el dirigente político no pudo votar. Entre el 13 de marzo y el 5 de mayo, Besozzi cumplió con arresto domiciliario y posteriormente bajo un régimen de domiciliaria nocturna. Fue revocada en setiembre. 11 de julio: Por cuarta vez, Besozzi asumió como intendente de Soriano. Dos semanas antes de hacerlo, tenía prohibido el ingreso al edificio de la comuna por las medidas cautelares dispuestas por la Justicia por la imputación de los delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. 28 de agosto: El Tribunal de Apelaciones mandató a la jueza del caso Ximena Menchaca a que comunique a la Corte Electoral la imputación de Besozzi. Eso podía significar que la Corte le suspendiera la ciudadanía y eventualmente podía condicionar el ejercicio de su cargo. 6 de octubre: La Corte Electoral definió, por cinco votos contra cuatro, no suspender la ciudadanía de Besozzi a raíz de la imputación. Fue clave el voto del presidente de la Corte, Penco. Esto le permitió seguir ejerciendo como intendente. 22 de enero: Para responder a las críticas del FA en Soriano por la presunta designación de 62 funcionarios en forma directa, Besozzi volvió a hablar de su caso. Dijo a La Diaria: “Lo que pasa es que les está doliendo demasiado que les gané preso (...) Les duele en el alma”. 27 de febrero: Esa fecha la fiscal del caso Luisa Vago presentó un escrito de 66 páginas analizando, hecho por hecho, por qué entendía que el intendente no había cometido ningún delito de los imputados inicialmente. La jueza deberá dictar el sobreseimiento para que el caso se cierre.

HORAS

Alciaturi acusó que a un hombre que tenía un club político del sector de Besozzi se le pagó el doble de las horas trabajadas. Se constató el error y el intendente pretendió corregirlo. Sin embargo, uno de los jerarcas dijo: “Mi informe (sobre el tema) es muy livianito, yo hablé con Guillermo y me dijo hacelo livianito”. La fiscal actual argumentó: “El sólo hecho de que (el hombre y su pareja) tengan un club político de la fracción política del intendente (...) no encarta como retribución no debida establecida exigida por el delito penal”.

CONTRIBUCIONES

La imputación primaria indicaba que el intendente y otro jerarca pedían contribuciones dentro de la intendencia para financiar actividades de campaña. En una conversación entre ambos, el jerarca dijo, según citó Alciaturi: “Me pidió 40, yo junté 20, hoy fui con la libreta y tomé por asalto la intendencia, junté 20 lucas, ya tengo la mitad y la otra mitad la pagamos”. La nueva fiscal aseguró que esta es la única prueba en este hecho dado que no se tomaron más declaraciones y, a su vez, no surge que funcionarios hayan sido “obligados”.

VILLA SORIANO

En este municipio se detectó un faltante de $ 200 mil. La fiscal Alciaturi citó conversaciones de Besozzi con el secretario de la intendencia, en las que el primero preguntó: “A ver quién va a poner los 200 palos ¿o vos decís que lo descuente del sueldo a ver si aguanta? Pero si hago la denuncia termina en un peculado esto ¿no?”. Vago resaltó que Besozzi en ese momento inició una investigación administrativa y que la intendencia suele llevar a la Justicia penal el resultado de esa investigación. Eso finalmente ocurrió luego de que Besozzi fuera imputado.

LICITACIÓN

Inicialmente, se citó una charla entre un jerarca y el ganador de una licitación. El primero le dijo: “Vamos a esperar 10 días porque no sos la oferta más barata”. Para la nueva fiscal, “el simple hecho de que el imputado” haya dicho eso no es suficiente para probar el provecho económico. Además, del expediente administrativo no se desprendieron “anomalías”.