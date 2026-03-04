“Me fueron a buscar como si fuera un delincuente”: Besozzi afirma que su caso fue por “un tema político”

El intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, tras haber sido notificado sobre su sobreseimiento en la mañana de este miércoles, dijo en declaraciones a El País que siempre estuvo “tranquilo” porque confiaba en su inocencia y en la de sus compañeros, los otros seis imputados por la misma causa que participaron junto a él en la gestión de la comuna departamental durante la pasada gestión.

No obstante, el referente local del Partido Nacional fue muy crítico con el proceso que lo tuvo en el eje mediático a principios del año pasado, cuando se lo imputó por parte de la fiscal Stella Alciaturi por siete delitos contra la administración pública.

“A mí me fue a buscar la Policía. ¿A vos te parece que a mí como intendente (no lo era la momento de la acusación) si me citan yo no iba a ir caminando? Cuatro milicos me fueron a buscar como si fuera un delincuente. Y a mis compañeros, a los seis, los llevaron esposados. Capaz algunos se quieren olvidar”, disparó Besozzi.

En esta línea, el jerarca —que tras la disposición de la Justicia hizo campaña electoral para las departamentales cumpliendo prisión domiciliaria— señaló que hubo “gente que perdió el laburo” en el sector privado, en referencia al que era el abogado de la Intendencia de Soriano durante el período de la investigación.

Cuestionó que, tras la acusación, se afectó a su familia y a la de sus seis directores, quienes también fueron imputados por la Fiscalía y que ahora serán sobreseídos.

“Lo único que digo es que lo bueno de esto que pasó es que sirva para algo. Se lo dije a Jorge Díaz y al presidente de la República: si esto sirve para corregir, porque hoy está librado a quién se le ocurra —criticó el Código del Proceso Penal—, y en mi caso era un tema político; no nos olvidemos que la fiscal está sumariada —la que hizo la acusación—, que es la misma que acusó a Agustín Bascou, y en su querido Facebook hay publicaciones contra el Partido Nacional y a favor del Frente Amplio, lleno”, cuestionó el dirigente sobre el momento en que surgió su causa, a pocas semanas de competir por la reelección.

Y agregó: “A mí que me juzguen, no tengo reparos, porque está bien que estemos expuestos a que nos investiguen y nos controlen, pero pretendo que se tomen los recaudos para que esto no pase frente al poder que hoy tienen los fiscales cuando no son coherentes, como en este caso que fue para llevarme preso pocos días antes de la elección”.

Por lo pronto, Besozzi no tiene previsto adoptar ninguna medida y, según confirmó a El País, ya conversó con el expresidente Luis Lacalle Pou, aunque aún no lo había hecho con Yamandú Orsi.

La imputación

En marzo de 2025, Alciaturi pidió la imputación de Besozzi por siete delitos contra la administración pública a partir de 30 escuchas telefónicas. Producto de la investigación, que comenzó en 2021, se acusó al intendente blanco y a otros seis exjerarcas de la Intendencia de Soriano por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público, un delito continuado de cohecho simple, abuso de funciones y co-autor de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.

La fiscal Luisa Vago entendió, según surge del escrito al que accedió El País, que de los audios en los que se relatan 16 situaciones no puede demostrarse la existencia de delitos, en una interpretación distinta a la que había realizado Alciaturi.