El análisis de la fiscal del caso Besozzi y los motivos del sobreseimiento: de las escuchas no surgen probados delitos

La fiscal de Mercedes Luisa Vago fue la tercera en analizar el caso del intendente Guillermo Besozzi. En un escrito de 66 páginas al que accedió El País explicó porqué entendía que no había delito en los 16 hechos que, inicialmente, le había imputado Stella Alciaturi.

"Si bien es cierto que para formalizar la investigación son suficiente la existencia de elementos de convicción suficientes, no es ajeno a la práctica judicial avizorar la necesaria plena prueba para obtener en juicio una sentencia de condena. En este sentido, estando agotada la instrucción probatoria, no se avizora tal circunstancia", expresó, refiriéndose a que, si bien había elementos para imputar al intendente, no hay prueba sólida para poder concluir que, tras un juicio, habría una condena.

En el análisis pormenorizado de los hechos, Vago mantiene sus argumentos respecto a cada uno de los episodios. En muchos casos, entendió que de las escuchas telefónicas en las que Alciaturi basó su imputación no surge que haya ningún delito. Por ejemplo, eso ocurrió en la intervención en la que hablaban de una adjudicación de licitación.

La imputación inicial de Alciaturi sostenía que el director de Logística había conversado con un hombre al que le adelantó que ganó una licitación y a los pocos días harían la comunicación oficial. "Después de ahí yo te voy a decir, vamos a esperar 10 días porque no sos la oferta más barata”, le dijo el jerarca. Minutos después le aclaró: “Hola, por las dudas no lo hables con nadie porque yo lo que hice fue solamente apurar el trámite, nada más”.

Sin embargo, para Vago "el simple hecho de que el imputado le haya manifestado que su propuesta 'no fue la oferta más barata' no cumple con la exigencia del artículo en cuanto la simple puesta en conocimiento no implica la existencia de un provecho económico para la persona, a quien ya se le había adjudicado la licitación en cuestión como consecuencia del correspondiente expediente administrativo".

Se adjudicó "previo cumplimiento de los requisitos legales no pudiendo inmiscuirse esta Fiscalía en los argumentos allí vertidos que responden a necesidades de servicio de la Intendencia de Soriano siendo este organismo el que decide finalmente cuál de las propuestas es la que más los beneficia", afirmó.

En otros casos, la fiscal aseguró que la prueba complementaria pedida a la hora de profundizar en la investigación —mayoritariamente a División de Jurídica de la Intendencia de Soriano— demostraron que no existió delito. Esto pasó, por ejemplo, en el episodio en que imputaban a Besozzi por "adelantarle" dinero al gremio de municipales. Según la primera fiscal, era dinero para cubrir cheques sin fondo. "Ahora yo lo que no puedo es sacar esos $ 150 mil de acá porque estoy regalado, pero regalado mal", le contestó Besozzi, de acuerdo al escrito de Alciaturi. "Yo no te puedo dar más, loco (...) ni un peso más, porque yo estoy arriesgando ya mi carrera política", dijo en otro momento.

Pero Vago explicó que, de acuerdo a información proporcionada por la intendencia, surge que esos adelantos se hicieron acorde a derecho y como mandata la normativa administrativa. Besozzi había argumentado en entrevistas que el dinero adelantado era propiedad de Adeom, puesto que corresponde a retenciones que debe hacer la intendencia.

Por último, hubo casos en los que si bien se pidió información complementaria para saber si hubo delitos, no se logró obtener nada que permitiera demostrarlo.

Alciaturi dejó el caso a las pocas semanas de haber logrado la imputación puesto que ya había pedido un traslado a Atlántida. Durante varios meses estuvo a cargo del caso la suplente Charline Ferreyra y luego asumió la nueva fiscal titular, Vago. Antes de final de año, Alciaturi fue sancionada por la Fiscalía tras una denuncia de representantes del Partido Nacional por publicaciones en Facebook contrarias a esa colectividad política.