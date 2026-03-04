Directorio del PN sobre caso Besozzi: "Se exhorta a cuidar el honor de las personas y evitar motivación política"

El directorio del Partido Nacional se pronunció luego de que se conociera que Fiscalía pidió el sobreseimiento y archivo de la causa de uno de los intendentes blancos, Guillermo Besozzi. Además de “reafirmar la trayectoria personal y pública” del sorianense —“en especial como integrante de esta colectividad política”— en una declaración en la tarde del miércoles, se refirió al sistema de justicia y el cuidado del honor de las personas.

Es así que el directorio —que preside Álvaro Delgado— confirmó la “confianza en el Poder Judicial y el resto del sistema de justicia, sus pronunciamientos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear sin elementos ajenos al orden jurídico”.

Pero, al mismo tiempo, exhortó “a cuidar el preciado honor de las personas y evitar por tanto toda intencionalidad y motivación política en estas causas”. Esto “porque en democracia, la verdad, la justicia y el respeto deben estar siempre por encima de cualquier interés circunstancial”.

El sobreseimiento se conoció este miércoles, casi un año después de que la fiscal Stella Alciaturi pidiera la imputación de Besozzi por siete delitos contra la administración pública. Se acusó al intendente blanco y a otros seis exjerarcas de la Intendencia de Soriano por reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denuncias de delitos como funcionario público, un delito continuado de cohecho simple, abuso de funciones y co-autor de un delito de cohecho calificado en régimen de reiteración real.

Después, la fiscal Luisa Vago entendió, según surge del escrito al que accedió El País, que de los audios de las escuchas telefónicas en los que se relatan 16 situaciones no puede demostrarse la existencia de delitos, en una interpretación distinta a la que había realizado Alciaturi.

Este miércoles, más temprano, Besozzi declaró a El País: “A mí que me juzguen, no tengo reparos, porque está bien que estemos expuestos a que nos investiguen y nos controlen, pero pretendo que se tomen los recaudos para que esto no pase frente al poder que hoy tienen los fiscales cuando no son coherentes, como en este caso que fue para llevarme preso pocos días antes de la elección”.