Lacalle Pou tras accidente a caballo: "Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando lastimaduras"

Luis Lacalle Pou, expresidente de la República, sufrió un accidente el pasado domingo en un campo del departamento de Tacuarembó, un día después de haber participado en actividades vinculadas a la Fiesta de la Patria Gaucha.

Este martes, conocida la noticia, el mandatario se expresó en un breve comunicado en redes sociales: "En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente. El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras".

"Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y allí me atendieron de manera excelente. Por las dudas lo pagó el seguro médico. Gracias a todos los que se interesaron. ¡Estoy bien!", agregó.

Luego cerró el mensaje: "Como me dijo alguien que quiero mucho: 'No se cae el que no sube'".

En virtud de las publicaciones de prensa, les cuento que el domingo andando a caballo tuve un accidente.

El caballo se enterró en un resumidero y se me cayó arriba. Cuando se fue a parar me pisó varias veces dejando algunas lastimaduras. Me fui hasta el hospital de Tacuarembó y… — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) March 17, 2026

El accidente

Según informó el director del Hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, en declaraciones a El País, el exmandatario cayó de un caballo, lo que le provocó un traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y una lesión en uno de sus codos.

Expresidente Luis Lacalle Pou montado a caballo durante el desfile de la Fiesta de la Patria Gaucha. Foto: Intendencia de Tacuarembó.

De acuerdo a la información brindada, Lacalle Pou se trasladó por sus propios medios al centro de salud, al que ingresó sobre las 13 horas. Allí se le realizó una tomografía de cuerpo entero, además de recibir la atención primaria correspondiente para este tipo de lesiones. Tras permanecer aproximadamente media hora en observación, el exmandatario se retiró del hospital en su propio vehículo.

Ferreira indicó que el expresidente se encuentra en buen estado de salud, aunque evitó brindar mayores detalles amparándose en el secreto profesional. Asimismo, señaló que la atención médica fue canalizada a través del seguro de salud privado con el que cuenta Lacalle Pou.