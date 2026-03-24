"A los ponchazos": dura crítica de Lema al plan de un túnel en 18 de Julio y su alternativa para la avenida

El senador del Partido Nacional y excandidato a la Intendencia de Montevideo (IMM), Martín Lema, volvió a cuestionar con dureza la posibilidad de construir un túnel en la Avenida 18 de Julio, una alternativa que cobró fuerza en el debate sobre la movilidad capitalina.

En declaraciones a El País, el legislador nacionalista aseguró que esta iniciativa nunca fue planteada durante la campaña electoral y atribuyó el surgimiento de la propuesta a una "improvisación y descoordinación" por parte de las autoridades departamentales actuales.

Lema enfatizó que su programa de gobierno departamental ya contemplaba un plan integral de movilidad urbana, pero con una ejecución diametralmente opuesta. El senador propone que la principal arteria de la ciudad se transforme "en un espacio exclusivo para el transporte público, peatones y movilidad activa", derivando el tránsito de vehículos particulares hacia las calles paralelas para agilizar los recorridos y devolverle a la avenida su valor social y comercial.

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, en el Parlamento. Foto: Ignacio Sánchez

El plan de movilidad de Lema

Dentro de su plataforma, el senador nacionalista promueve un sistema de calles diferenciadas. Esta estrategia consiste en destinar ciertas avenidas exclusivamente al transporte colectivo y ciclovías, mientras que otras quedarían reservadas para automóviles particulares.

Según Lema, esta segmentación permitiría "aprovechar el potencial de la ciudad" y fomentar el uso del transporte público con "una mirada que trascienda los límites de Montevideo, integrando el área metropolitana de manera eficiente".

Para 18 de Julio, el legislador sostiene que la exclusividad peatonal y del transporte público "es la clave para revitalizar el centro sin necesidad de recurrir a obras que califica de improvisadas". En ese sentido, sugirió a las autoridades departamentales que estudien sus propuestas técnicas, las cuales "buscan mejorar la conectividad sin perder la referencia territorial de la avenida más importante del país".

Este martes, el presidente Yamandú Orsi volverá a recibir en Torre Ejecutiva al intendente de Montevideo, Mario Bergara, al de Canelones, Francisco Legnani, y a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, con el mismo tema que la semana anterior: la reforma del transporte metropolitano.

Definición. El presidente Yamandú Orsir tomará en las próximas horas una decisión sobre cómo se hará la reforma del transporte. Foto: Estefanía Leal

El reclamo del Foro Ciudadano: endeudamiento y falta de participación

En paralelo a la crítica política, el Foro Ciudadano por la Movilidad Metropolitana expresó su profunda preocupación por el proyecto de reforma del transporte que las autoridades se aprestan a aprobar. Si bien el colectivo coincide en la urgencia de una reforma integral, advierte que "el plan compromete financieramente a Montevideo y su zona de influencia por las próximas décadas".

El Foro exige que no se apruebe la propuesta hasta que exista un "espacio de diálogo real" y se brinde información técnica clara sobre los costos de operación y mantenimiento de la flota a largo plazo.

Entre los puntos críticos señalados por el Foro se encuentra el impacto de las obras en la vida cotidiana de los barrios (ruidos, cortes y túneles) y la omisión de nuevas oportunidades logísticas, como la reciente recuperación de la Estación Central General Artigas. El grupo de la sociedad civil reclama el cumplimiento de la Ley 18.308 para garantizar la participación ciudadana, argumentando que sin transparencia en el uso del dinero público, el proyecto carece de la legitimidad necesaria para transformar la ciudad.

Ómnibus de transporte urbano circulando en el transito por Av. 18 de Julio. Foto: Leonardo Mainé

Orsi quiere definirlo este mes

El modelo de transporte que instalará el gobierno será el de los BRT (bus rapid transit) que implica ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas.

Estos ómnibus recorrerán dos ejes troncales: Cno. Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Av. Italia. Una vez lleguen a la zona de Tres Cruces, ingresarán a una nueva estación que se construirá con varios subsuelos y luego saldrán hacia Ciudad Vieja.

Cómo irán hasta el barrio histórico es lo que todavía no está acordado, pero el presidente Yamandú Orsi quiere definirlo de que termine el mes de marzo. Su objetivo, como ya adelantó en el discurso que dio ante la Asamblea General, es comenzar las obras en 2027, lo que requiere antes haber realizado todas las licitaciones, y estrenar el sistema en 2029.

Yamandú Orsi y Mario Bergara. Foto: Darwin Borrelli.

Pero, ¿cuánto tiempo llevarán las obras?

La construcción del túnel llevaría 21 meses según un informe de RDA Ingenieros que el Ministerio de Transporte usó como insumo. De ese plazo, 10 meses implicarían una afectación sobre la superficie de la avenida.

El coordinador técnico del proyecto, Gonzalo Márquez, explicó a El País semanas atrás que no se trabajaría en toda la avenida en simultáneo, sino en distintos puntos que se irían cambiando. “Cada frentista no va a tener más de tres meses la obra en el frente de su comercio o en el frente de su casa”, dijo el economista especializado en transporte.

De todas formas, la obra más compleja será la nueva estación en Tres Cruces cuya construcción demorará unos 27 meses.