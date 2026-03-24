Bergara tuvo un día más para preparar contrapropuesta sin el túnel y la llevará a nuevo encuentro con Presidencia

Este martes, el presidente Yamandú Orsi volverá a recibir en Torre Ejecutiva al intendente de Montevideo, Mario Bergara, al de Canelones, Francisco Legnani, y a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, con el mismo tema que la semana anterior: la reforma del transporte metropolitano.

En la reunión del pasado jueves, el presidente le abrió la puerta a la Intendencia de Montevideo a que lleve una propuesta técnica de cómo se podría realizar la reforma sin el túnel por 18 de Julio.

“La alternativa para hacerlo por superficie exige de algunas definiciones técnicas que nos van a tener que acercar”, explicó el presidente en un diálogo con la prensa horas más tarde. “Tiene que ver con semáforos, con algunas líneas de ómnibus que atraviesan 18”, continuó.

“Tenemos algunas dudas, si nos solucionan esas dudas…”, deslizó el mandatario.

Yamandú Orsi, presidente de la República, hablando sobre nuevo proyecto de ley. Estefanía Leal. El País

Desde entonces, el equipo de Movilidad de la comuna ha estado trabajando a contrarreloj para llevarle a Presidencia una alternativa al soterramiento. El planteo debía significar una mejora respecto a los tiempos de viaje que hay hoy en día por la avenida y además que fueran aceptables al compararse con los números que conseguiría el túnel (si bien es imposible que alcance sus niveles de velocidad).

Aunque la fecha que se había puesto como límite era este lunes, la intendencia siguió trabajando a lo largo de la jornada y presentará su documento en la reunión de este martes, según supo El País.

En esa instancia, todavía no está claro si el presidente tomará la decisión final. El jueves, Orsi dijo a la prensa que lo que faltaba para definir era que la propuesta técnica de la intendencia estuviera sobre la mesa. Sin embargo, desde el Ministerio de Transporte dijeron a El País que la decisión se tomará, o no, dependiendo de qué se lleve a la reunión. Subrayaron que todo debe valorarse con rigurosidad.

En el ministerio son partidarios de hacer el soterramiento en 18 de Julio, porque se resolvería la velocidad del transporte público en uno de los corredores más lentos de la ciudad: se pasaría de los 22 minutos que tarda actualmente un ómnibus en recorrer la avenida a tan solo 7 minutos.

Parada soterrada en 18 de Julio. Foto: proyecto enviado al BID.

La solución del túnel también evita que el transporte público se vea afectado cuando hay eventos extraordinarios en la avenida, como marchas o accidentes de tránsito. Además, al liberar 18 de Julio de ómnibus, permite repensarla como un espacio público que prioriza al peatón.

El presidente pidió a Bergara que lleve su propuesta alternativa porque el proyecto, tal cuál está preparado hoy, incluye el túnel. Por lo tanto, las potenciales ventajas que tendría depende en parte de este.

En su discurso ante la Asamblea General, Orsi dijo que el objetivo de la reforma es recortar un tercio los tiempos de viaje entre los dos trayectos elegidos (desde Zonamérica hasta Ciudad Vieja y desde El Pinar hasta Ciudad Vieja) y eso se lograría con el túnel. Todavía no está claro cómo serían los tiempos de viaje en la versión de la intendencia.

Pero si tendría tantas ventajas el soterramiento, ¿por qué Bergara prefiere no hacerlo?

En la intendencia preocupa la afectación de las obras en los comercios y en el tránsito de la zona durante varios meses (o años) teniendo en cuenta que se acerca 2029 con elecciones nacionales y 2030 con departamentales.

Al mismo tiempo, la oposición ha estado calentando la discusión y en las últimas semanas ha salido a criticar duramente la reforma, especialmente la potencial construcción del túnel.

Semanas atrás, el excandidato a intendente y senador, Martín Lema, dijo que a Bergara “lo pasaron por arriba” desde el gobierno nacional y que “debería hacerse respetar” y “cuidar a los montevideanos” ante una obra que “va a terminar de liquidar al Centro de Montevideo”.

Bergara respondió diciendo que “la ciudadanía se quede tranquila: que nadie va a pasar por encima del intendente”.

Mario Bergara en la presentación del Presupuesto Quinquenal 2026-2030 de la Intendencia de Montevideo. Foto: Natalia Rovira

Orsi quiere definirlo este mes

El modelo de transporte que instalará el gobierno será el de los BRT (bus rapid transit) que implica ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas.

Estos ómnibus recorrerán dos ejes troncales: Cno. Maldonado/8 de Octubre y Giannattasio/Av. Italia. Una vez lleguen a la zona de Tres Cruces, ingresarán a una nueva estación que se construirá con varios subsuelos y luego saldrán hacia Ciudad Vieja.

Cómo irán hasta el barrio histórico es lo que todavía no está acordado, pero el presidente Yamandú Orsi quiere definirlo de que termine el mes de marzo. Su objetivo, como ya adelantó en el discurso que dio ante la Asamblea General, es comenzar las obras en 2027, lo que requiere antes haber realizado todas las licitaciones, y estrenar el sistema en 2029.

Pero, ¿cuánto tiempo llevarán las obras?

La construcción del túnel llevaría 21 meses según un informe de RDA Ingenieros que el Ministerio de Transporte usó como insumo. De ese plazo, 10 meses implicarían una afectación sobre la superficie de la avenida.

El coordinador técnico del proyecto, Gonzalo Márquez, explicó a El País semanas atrás que no se trabajaría en toda la avenida en simultáneo, sino en distintos puntos que se irían cambiando. “Cada frentista no va a tener más de tres meses la obra en el frente de su comercio o en el frente de su casa”, dijo el economista especializado en transporte.

De todas formas, la obra más compleja será la nueva estación en Tres Cruces cuya construcción demorará unos 27 meses.

