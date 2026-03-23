Presidente Orsi anunció rebaja del Imesi en combustibles hasta 60 kilómetros de la frontera

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes en conferencia de prensa que el Gobierno extiende la rebaja del Imesi en estaciones de servicio ubicadas hasta 60 kilómetros de las fronteras de todo el país.

La medida será a partir del viernes 1 de mayo, expresó el presidente tras una reunión del Gabinete Productivo en Torre Ejecutiva, donde lo acompañó la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Orsi expresó que esta medida es "pensada para departamentos de frontera con Brasil y Argentina".

El descuento es de 32% del Imesi en los primeros 20 kilómetros desde la frontera, y se reduce a la mitad (16%) en el siguiente tramo de 40 kilómetros, hasta llegar a los 60, según anunciaron autoridades del Ministerio de Economí y Finanzas en octubre de 2025.

El presidente Orsi anunció que se extenderá al litoral con Argentina la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo. Este beneficio funciona ya en la frontera con Brasil y ahora se extiende al litoral con Argentina, señaló, y expresó que en los próximos días el ministro Gabriel Oddone ahondará en los detalles.

Yamandú Orsi Foto: Estefanía Leal.

UTE convoca a pequeños inversores

El presidente de la República, Yamandú Orsi, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, anunciaron este lunes en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva que UTE realizará una convocatoria de inversión con obligaciones negociables a los bancos.

"Que todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto puedan financiar esta inversión de UTE, que va ser una planta solar de 30 megas en Baygorria (Durazno)", dijo Cardona, tras la reunión del Gabinete Productivo. La ministra sostuvo que esta decisión será aprobada por el directorio de UTE.

"La idea es avanzar fuertemente en energía solar. Tenemos que retomar ese camino. En breve comienza en Cerro Largo una planta solar de 75 megas. También debemos trabajar y dinamizar el territorio en el interior del país, y por último debemos captar ahorro de la ciudadanía, que tenga la posibilidad de formar parte de un proyecto nacional con un piso de US$ 200 y sin tope", aseguró.

Yamandú Orsi en diálogo con periodistas. Foto: Estefanía Leal.

La ministra expresó que no habrá "tope" para invertir en este proyecto y eso "le va a dar a la gente una rentabilidad por año con una tasa fija". "En cinco años aspiramos a que se le pueda devolver el capital inicial. Es un ganar-ganar para la ciudadanía y la empresa pública", aseveró. Cardona indicó que se piensa "en dos plantas más", pero "la que está pronta es la que se ubicará en Baygorria".