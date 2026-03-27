El probable equipo de Nacional para visitar a Montevideo City Torque en el Charrúa por el Torneo Apertura

Nacional entrenó ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva Los Céspedes a la espera de su visita a Montevideo City Torque mañana desde las 19:30 horas en el Estadio Charrúa. El tricolor tendrá su primer partido como visitante bajo las órdenes de Jorge Bava y buscará cortar la racha adversa de dos partidos sin ganar fuera de su casa.

La última caída fue en el 2-1 ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Apertura que derivó en la salida de Jadson Viera; antes perdió 3-1 ante un equipo alternativo de Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas.

La imagen que dejó el Bolso en su último partido fue muy grata. Propuso un ritmo de juego alto, lo sostuvo y dejó sin respuestas a Cerro Largo en el Gran Parque Central. Lucas Rodríguez, que venía siendo suplente en el último tramo de la era de Viera, sobre todo después de la derrota clásica como local, recibió la confianza del nuevo entrenador y cumplió con creces desde el arranque.

Lucas Rodríguez marcando a Leo Fernández en la primera final clásica entre Nacional y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

En su rol de contención destacó por la cantidad de recuperaciones, pero también le concedió más libertad a Nicolás Lodeiro y Luciano Boggio, quien llegó con asiduidad al área e incluso estuvo cerca de convertir, aunque el gol terminó siendo anulado por una mano previa.

Los números de Rodríguez hablan por sí solos en lo que va del 2026: tiene 442 minutos repartidos en siete partidos entre el Apertura y la Supercopa Uruguaya. Fue titular en cuatro ocasiones y destaca por su eficacia en pases precisos con un 82% de acierto.

A su vez, de acuerdo a los datos procesados por Sofascore promedia siete recuperaciones por encuentro y una puntuación de 6,8. A la hora de delinear la oncena titular, en el arco estará Ignacio Suárez y Bava ya tiene a disposición al capitán Sebastián Coates después de dejar atrás el desgarro en los músculos isquiotibiales de su muslo derecho que sufrió el pasado 1 de marzo. Por tanto, se espera que reemplace a Tomás Viera y conforme la zaga junto con Agustín Rogel.

Sebastián Coates en un partido con Nacional por la Copa Libertadores 2025. Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

En el lateral derecho es probable que juegue Emiliano Ancheta, quien llega con rodaje y titularidad en los últimos tres partidos, aunque no hay que descartar a Juan Pintado considerando que ya cumplió con los plazos preestablecidos para una distensión muscular en isquiotibiales de muslo derecho.

En el sector izquierdo el técnico está obligado a cambiar teniendo en cuenta que Camilo Cándido debió ser reemplazado por una molestia en el cuádriceps y será sometido a estudios médicos. El juvenil Federico Bais, quien lo suplantó frente al Arachán, le ganaría la pulseada a Nicolás “Ojito” Rodríguez para jugar desde el arranque.

En tanto, en el medio repetirían Rodríguez, Boggio y Lodeiro, quien viene de estrenar su capitanía en el Bolso y redondear un gran compromiso. En la ofensiva volvería a estar Tomás Verón Lupi, quien viene de anotar y es el máximo artillero del equipo con tres goles, la misma cantidad que Maxi Gómez, que lo acompañaría junto con Gonzalo Carneiro, otro de los futbolistas de jerarquía a los que Bava apuesta a darle confianza dentro del plantel principal.

El delantero pasó de ser titular en uno de los ocho partidos del año con Viera a estar desde el inicio en el estreno de Bava, quien lo conoce en profundidad de su etapa en Liverpool, donde lo dirigió en 18 encuentros y lo vio celebrar cinco goles.