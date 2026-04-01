Entradas para el Nacional vs. Central Español por el Torneo Apertura: precios y operativa de venta

Este miércoles inició la venta de entradas generales para el partido entre Nacional y Central Español por la décima fecha del Torneo Apertura, que está fijado para este viernes 3 de abril en el Gran Parque Central desde las 20:30 horas.

De acuerdo a la información divulgada por la cuenta oficial del tricolor, en la Tribuna Abdon Porte los socios ingresan gratis y los no socios deben abonar $430. En tanto, en el codo los socios no deben pagar y las generales cuestan $550. En los laterales de la Atilio García los socios entran gratis y los no socios deben abonar $570. En el sector central los socios pagan $345 y las generales cuestan $730.

En la José María Delgado baja los socios entran gratis y las generales valen $750, el mismo precio para las generales en la zona alta, donde los socios abonan $355. Se espera un gran marco de público en la previa al viaje de Libertadores.

Ancheta, Lodeiro y Verón Lupi celebran junto a Gonzalo Carneiro. Foto: Leonardo Mainé.

Los menores de hasta cinco años inclusive ingresan de forma gratuita presentando cédula de identidad y acompañados por un mayor, mientras que los socios cadetes de hasta 11 años inclusive pueden canjear gratis su entrada.

Las entradas se pueden canjear a través de Nacional.uy, mientras que están a la venta en este mismo sitio y RedPagos.

Desde que asumió la conducción técnica de Nacional el pasado 22 de marzo, Jorge Bava registra dos partidos dirigidos en el club y solo obtuvo victorias. En la actualidad, el Bolso acumula 16 puntos en el Torneo Apertura y se ubica a cuatro del líder Racing, que viene de ganarle a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

El itinerario de Nacional para el debut por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido

El próximo lunes 6 de abril, a 48 horas del estreno en el máximo certamen continental, la delegación de Nacional partirá pasando el mediodía desde el Aeropuerto de Carrasco rumbo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado en Santiago de Chile. Allí realizará una escala para luego emprender viaje rumbo al Aeródromo La Florida, ubicado en La Serena, la capital de la región de Coquimbo.

Sobre la tarde del lunes ya estarán instalados en el hotel designado, que se encuentra en un lugar estratégico ya que está a solo 12 minutos del escenario del partido.

Una vez que retorne a suelo uruguayo, deberá visitar a Deportivo Maldonado el sábado 11 de abril a las 19:00 en el estadio Domingo Burgueño Miguel por la fecha 11 del Apertura. Tres días después recibirá al Deportes Tolima en el Gran Parque Central por la segunda fecha del máximo certamen continental. Este cruce está fijado para las 19:00.

El siguiente compromiso por Libertadores será el 29 de abril cuando visite a Universitario de Perú en el Monumental desde las 23:00.