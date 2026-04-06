Robo millonario en Durazno: hurtaron dinero en efectivo y joyas del interior de una casa en Villa del Carmen

La Jefatura de Policía de Durazno informó este lunes sobre un robo millonario que tuvo lugar el pasado jueves por la noche en una casa en la localidad de Villa del Camen.

Según información policial primaria, la víctima detalló que habían robado la suma de $ 5.500.000 y joyas varias del interior de su hogar.

Personal de la Comisaría 4ta de Villa del Carmen junto a la Fiscalía de Primer Turno trabajan para esclarecer lo ocurrido y dar con los autores del robo.

Cifras de hurtos en Uruguay

Según los datos preliminares del informe de estadísticas criminales correspondiente a 2025 presentado por el Ministerio del Interior en enero, Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), apuntó un "motivo de celebración": la caída de rapiñas, con un número por debajo del registrado en 2013.

En cuanto a los hurtos, hay "descensos que rondan entre el 5 y el 8%". "Son delitos contra la propiedad que ya vienen bajando del 2019, 2020" y "ese descenso se viene profundizando", agregó el gerente de AECA.