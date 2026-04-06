Bebé fue internada en Fray Bentos por intoxicación con estupefacientes: sus padres declaran este lunes

Una bebé de un año y tres meses fue internada en el Hospital de Fray Bentos por una intoxicación con sustancias estupefacientes. Sus padres, ambos mayores de edad, prestarán declaración este lunes por el caso.

El hecho comenzó a investigarse luego de que personal de hospital llamara a la Policía para informar que había ingresado una pareja con una bebé que presentaba tendencia al sueño, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes policiales. Luego de hacerle análisis clínicos al padre y a la bebé, los médicos descubrieron que ambos presentaban resultados positivos por consumo de sustancias estupefacientes, por lo que se comunicaron con la Policía.

El padre de la bebé explicó que más temprano había concurrido a la emergencia con la niña, ya que se encontraba decaída, pero que se había retirado del lugar porque demoraban mucho en atenderlos. Luego volvió a concurrir al hospital y en esa segunda ocasión fue que se le practicaron los exámenes tanto al padre como la menor.

La fiscal actuante en el caso, Guillermina Chouhy, puso en conocimiento del caso al Juzgado de Familia, que determinó que la menor quedara bajo la órbita del INAU. En el marco de la investigación también se interrogó a la madre de la bebé: esta explicó que vive con sus hermanos, que son consumidores de estupefacientes y que hacen esa actividad dentro de la vivienda. Además, manifestó no conocer las circunstancias en las que se produjo la intoxicación de su hija.

El caso está siendo trabajado por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género.