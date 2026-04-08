Civila dijo que sintió "desazón" por críticas en la interna del Frente Amplio y reclamó que sean "genuinas"

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, reconoció sentir "desazón" por algunas críticas que surgieron a la gestión del problema de las personas en situación de calle antes de que él, junto al presidente de la República, Yamandú Orsi, dieran una conferencia de prensa para anunciar un paquete de medidas.

Civila señaló que "algunas" críticas le dolieron y le enojaron, aunque decidió "prestarles poca atención" a los señalamientos que "no venían acompañadas de algo más genuino" con "algún tipo de propuesta".

En diálogo con Desayunos Informales (Teledoce), el ministro afirmó que siente el respaldo de presidente, algo que Orsi transmitió en la conferencia de prensa. "Hablamos del tema en más de una oportunidad. El presidente ha estado muy cerca en todo este tiempo. Siempre he sentido su cercanía, su respaldo", apuntó el dirigente del Partido Socialista.

"Que haya compañeros que planteen que este es uno de los principales problemas del país o del gobierno, no puedo enojarme con eso, yo siento lo mismo. El primero que se autocritica soy yo porque los que estamos en estas responsabilidades tenemos que exigirnos más, por más que estemos dando todo. Si el problema es grande y sigue agrandándose, tenés que ver qué nuevas estrategias llevar adelante", explicó Civila, que luego se explayó sobre la "desazón" que sintió porque tenía el paquete de medidas "cerrado para presentar" y "por una cuestión de agenda" se demoró el anuncio, y "en el medio" surgieron las críticas internas.

Alejandro Sánchez, referente del MPP y secretario de Presidencia, días atrás reprochó, en entrevista con El País, las "operaciones políticas" que a su entender había contra el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en la interna frenteamplista.

"A los compañeros que están instalando operaciones políticas habría que decirles que defiendan más al gobierno y que conspiren menos", lanzó.

El plan que presentó Civila para amortiguar el problema de las personas que viven en la calle

En la conferencia de Civila y Orsi el gobierno reconoció que hay un problema en aumento con las personas que viven en la calle. Se intentó dejar en claro que "vivir en la calle no es una opción" y que se adoptarán una serie de medidas para disminuir la población a la intemperie.

Además de reafirmar la vigencia de la ley de faltas y de la internación compulsiva, se anunció que se ampliarán los cupos en refugios y se extenderá la cobertura a las 24 horas del día no solo con los centros abiertos sino con los funcionarios recorriendo, en vehículo o a pie, para mejorar la captación.

También se lanzará una aplicación para que los ciudadanos puedan avisar de personas a la intemperie y está previsto la realización de diversos planes de vivienda y trabajo como el denominado "Habitar, convivir y producir", que se llevará a cabo en el medio rural.