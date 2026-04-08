Sánchez responde a Ojeda por viaje de Orsi y cuestiona a la oposición: “Hay que dejar un poco el TikTok”

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió al secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, quien anunció públicamente que no dará su voto para la autorización parlamentaria al viaje del presidente Yamandú Orsi a España.

El mandatario fue invitado por el presidente español, Pedro Sánchez, a participar del evento "Movilización Progresista Global". Se prevé la participación del brasileño Lula da Silva y del colombiano Gustavo Petro.

En rueda de prensa, Ojeda dijo que no está prevista la firma de un acuerdo bilateral de ningún tipo y que por tanto "no se trata de las tareas que tenga que hacer el presidente en materia de política internacional". Entendió que es "sumamente inconveniente" la presencia de Orsi en este evento porque "parece mucho más carácter ideológico-partidario que un tema de interés para el Uruguay".

Según Ojeda, la reunión es con "presidentes que están todos de salida" porque "se les acaba el mandato" y "son todos prácticamente expresidentes". Orsi aún no ha confirmado oficialmente su participación en el evento de España, pero Ojeda ya afirmó que no levantará la mano para otorgar el aval parlamentario al viaje.

Andrés Ojeda y Yamandú Orsi. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Consultado este miércoles en rueda de prensa, Sánchez dijo que de momento es "un solo senador de la oposición" quien critica el eventual viaje de Orsi. "En Uruguay la oposición últimamente hace escándalo por cualquier cosa", añadió.

"Es natural que los presidentes tengan relaciones con otros jefes de Estado. Hay una cumbre sobre la democracia en la que va a participar el presidente. No va a participar de un evento político-partidario sino de una cumbre donde el tema central es la democracia. En paralelo hay otras actividades donde sí, es verdad, se reúne la Internacional Progresista y partidos políticos pero en ese evento no está el presidente de la República. Hay que escuchar un poco más y no ser tan estridente la oposición", continuó Sánchez.

Sánchez afirmó que el viaje de Orsi a España sería una posibilidad de "mejorar y ampliar todos los espacios de cooperación" con Uruguay, no solo pensando en el marco del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea sino en "las oportunidades para las empresas uruguayas".

"Hay que dejar un poco el TikTok", dijo Sánchez

Consultado acerca de la oposición, Sánchez afirmó que "es legítimo que la oposición critique" pero reclamó una "confrontación de ideas" y no de personas. "Algunos discursos son bastante miserables", señaló, y más tarde agregó: "A los miserables hay que darles solo lo que se merecen".

"El problema es que a veces las redes sociales nos llevan a que los actores políticos se vuelven tiktokeros. Hay que dejar un poco el TikTok y ponerse a trabajar en los temas que le importan al país, construir consensos y soluciones para los uruguayos porque para eso nos pagan", concluyó.