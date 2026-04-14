Gobierno da marcha atrás: quita de reforma del CPP artículos que otorgan libertad anticipada a ciertos delitos

El gobierno dio marcha atrás y retiró de la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) los cambios a la libertad anticipada que había incluido originalmente, informó la senadora del frenteamplista Bettiana Díaz este martes.

La decisión se tomó por parte de la bancada del Frente Amplio en acuerdo con el Poder Ejecutivo luego de la reunión que el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, mantuvo con Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y con Crysol.

"Luego de la reunión con Familiares este artículo sale, el compromiso de la bancada es no votarlo pero no dejar de discutir medidas alternativas como el proyecto de la oposición de la justicia terapéutica", aseguró este martes en rueda de prensa la legisladora del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Bettiana Diaz, senadora por el MPP. Foto: Francisco Flores/El País.

Artículo en cuestión

La legisladora sostuvo que se trataba "del artículo 298 de la reforma y el resto de los puntos que refieren a libertad anticipada".

El artículo 298 marca lo siguiente: "La libertad anticipada podrá otorgarse a pedido de parte y de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) si la pena recaída fue de prisión o de multa que por defecto de cumplimiento se transformó en prisión, podrá solicitarse cualquiera fuere el tiempo de reclusión sufrido;

b) si la condena fue de penitenciaría, cuando el penado haya cumplido la mitad de la pena impuesta, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 301 bis y 301 ter del presente Código;

c) si se establecieran medidas de seguridad eliminativas aditivas a una pena de penitenciaría, el derecho podrá otorgarse cuando el penado haya cumplido las tres cuartas partes de la pena impuesta, disponiéndose el cese de dichas medidas".



Díaz aclaró que no se trataba de liberar presos, tal como había denunciado la oposición. "Esto no es así, lo aclaró una y otra vez el ministro (Carlos Negro), me parece una falta de respeto a la inteligencia de la población que se hagan afirmaciones como que el gobierno va a liberar personas privadas de libertad", indicó Díaz.

"Yo creo que escalar cuántas personas podría o no, no corresponde porque depende de otro poder del Estado. Se han hecho afirmaciones efectistas, diciendo que se van a liberar miles de personas, cuando eso no va a pasar. Es parte de lo que la bancada acordó con el gobierno", concluyó.

Las declaraciones de la directora del INR, Ana Juanche, que habló de la cantidad de presos que podían acogerse a la libertad anticipada sorprendió en la bancada oficialista. "Podrá producirse una liberación potencial de unos 2.000 presos, dijo el lunes Juanche en entrevista con Canal 5. Sobre estas declaraciones, Díaz señaló: "No corresponde que el gobierno sea el que ande estimando los números. Lo que estime Juanche es una estimación de Juanche. Hubo un grupo de trabajo integrado por Fiscalía, el Poder Judicial, la academia. Los operadores del sistema están poniendo hoy arriba de la mesa la necesidad de algunos mecanismos que pueden ser un estímulo para que las personas se rehabiliten".

"La academia está proponiendo otras alternativas. Hay que ensayar un camino distinto si queremos que la cosa cambie. La evidencia internacional demuestra que ha menor tiempo dentro del encierro mejores son los resultados en términos de reincidencia y vinculación con el delito. Pero tenemos que tener dispositivos robustos", concluyó.