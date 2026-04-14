Penalistas rechazaron creación del Ministerio de Justicia, criticaron el rol de Fiscalía y propondrán cambios al CPP

La Asociación de Abogados Penalistas (AAP) organizó una jornada este lunes, a la que asistió El País, con la mira centrada en la posible creación de un Ministerio de Justicia. Los juristas alertaron sobre los riesgos que podría significar la aprobación de la nueva cartera y apuntaron contra Fiscalía por el funcionamiento actual del proceso penal.

El panel estuvo compuesto por los abogados Eduardo Lust, Gonzalo Fernández, Leonardo Guzmán y Juan Fagúndez. Si bien estaba prevista la presencia de Jorge Barrera, este no pudo asistir, aunque envió su postura a través de un escrito. En él, el abogado remarcó que el Ministerio de Justicia existió una sola vez en Uruguay y que fue durante la última dictadura. "El régimen cívico-militar le asignó la función de regular el orden de relaciones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y demás entidades jurisdiccionales", sostuvo. Al retornar la democracia, el organismo desapareció, recordó.

Barrera comparó la eventual creación de una nueva cartera con comer una milanesa con papas fritas. "Quien ha luchado alguna vez contra la tentación conoce con precisión dolorosa la siguiente verdad: si me como hoy la milanesa con papas fritas, sé cómo empieza, pero no sé cómo termina", aseguró, y concluyó que el problema no es la comida, sino que esta "abre una puerta que la disciplina había mantenido cerrada". De esta forma, aseguró que el problema del Ministerio de Justicia es "lo que puede llegar a hacer".

Lust, por su parte, manifestó que el problema es tanto jurídico como político, y apuntó contra el exfiscal de Corte y actual prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. "Todo lo que sale de Presidencia (vinculado a lo judicial) sale de Díaz, que ya reformó la Fiscalía de forma negativa", apuntó Lust y aseguró que "ya tiene el botín de Fiscalía en sus manos y ahora quiere involucrarse en la administración de Justicia".

También hizo referencia a aspectos que luego serían subrayados por sus colegas. Uno de ellos fue la necesidad de "hacer que instituciones que ya existen funcionen mejor" y que la creación de un Ministerio de Justicia sería agregar "más burocracia" y aumentar los costos estatales.

Gonzalo Fernández, por su parte, hizo énfasis en que hasta el momento no se conoce prácticamente nada del proyecto. Al igual que Barrera, dijo que esta cartera tiene "mal pedigree", haciendo referencia a su funcionamiento durante la última dictadura.

Según el abogado, "hay cosas mucho más urgentes" para reformar, entre ellas ampliar el número de magistrados en la Corte y crear una sala en lo penal o incorporar la posibilidad de discutir la prueba en el ámbito de la casación. "Nunca vi un sistema penal funcionando peor en mis casi 50 años de profesión", concluyó y despertó los aplausos de los presentes.

"La Justicia ha sido desde el punto de vista presupuestario la cenicienta del Estado", aseguró Fernández y dijo tener "temor" ante una nueva reforma del Código del Proceso Penal. "Nos quieren vender la pastilla de que la formalización es únicamente la comunicación al imputado de que hay una investigación en su contra", fue una de las críticas al sistema actual que despertó mayor aprobación en los presentes.

Continuando con la presentación, Guzmán no compartió con Lust que se deba rechazar una iniciativa por quien es que la propone, y si bien manifestó que "nadie ha acercado ni dos carillas del proyecto", igualmente presentó argumentos jurídicos para descartarlo.

En su exposición, manifestó que debe primar el "respeto sagrado por la independencia de los jueces" y rechazó que se intenten instalar en Uruguay políticas únicamente porque funcionaron en otros países. "Siempre supimos salir adelante con soluciones propias", aseguró.

También fue crítico con el sistema penal actual. "A los jueces se les impide el acceso a la carpeta. La investigación se convirtió en un diálogo de pareja entre Fiscalía y la defensa, representando dificultades para la víctima", concluyó.

El último en disertar fue Fagúndez, quien hizo énfasis en que se trata de uno de los temas en los que "la política entra por la puerta y la Justicia sale despavorida por la ventana". La libertad de expresión, la censura y la necesidad de mantener la independencia técnica fueron conceptos clave en la exposición del abogado.

Al igual que Guzmán, hizo referencia a la importación del modelo desde otros países. "Ministerio de Justicia from London (desde Londres)", ironizó.

Entre las intervenciones del público (en su mayoría abogados penalistas) se destacó la de Daiana Abracinskas, quien pidió a sus colegas con mayor "peso político" y "que saben más" que "hagan algo" con respecto al funcionamiento del Código del Proceso Penal. En respuesta, Fagúndez aseguró que un grupo de juristas se encuentra analizando propuestas concretas para proponer a los legisladores.