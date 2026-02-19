Juventud 0-0 Guaraní por Copa Libertadores: el pedrense fue de menos a más, pero no alcanzó para romper el cero

En su primera participación en la Copa Libertadores, Juventud de Las Piedras quiere seguir escribiendo su historia y recibió Guaraní de Paraguay en el Parque Alfredo Víctor Viera por el partido de ida de la segunda fase del torneo. El pedrense fue de menos a más y, después de un primer tiempo de poca producción, pasó a jugar con doble '9' y fue mucho más ofensivo desde el ingreso de Fernando Mimbacas. Los de Sebastián Méndez merecieron algo más, pero volverán a definir la serie jugando como visitante.

Primer tiempo:

La primera situación del partido tardó solo tres vueltas del reloj. Juventud se equivocó en la salida, Guaraní presionó y Patricio Pernicone la perdió. La pelota quedó en los pies de Richard Torales, la referencia en ofensiva del equipo Aborigen, que decidió rematar de larga distancia y el tiro con peligro encontró el pecho del arquero Sebastián Sosa. Comenzó mejor el equipo visitante que jugaba ceca del área del pedrense que, en casi diez minutos, casi no había cruzado la mitad de cancha.

Sobre los 20 minutos, todo Juventud estaba en su mitad de cancha y Guaraní era el dueño de la pelota, aunque sin llegar con demasiado peligro sobre el arco. Minutos después, en la pausa para rehidratación, Sebastián Méndez ordenó que sus laterales (Barrandeguy y Más) estuvieran más bajos, que tuvieran paciencia para encontrar los momentos de jugar y evitaran las pelotas largas porque el rival estaba ganando las segundas pelotas. Tras el parate, el trámite se emparejó y el pedrense llegó con un centro que no pudo llegar a controlar Bruno Larregui.

Con más paridad en el juego, Guaraní apeló al juego más brusco. Tarjeta amarilla para el '10' Derlis Rodríguez, que llegó tarde a una pelota, y se salvó de la amonestación Imanol Segovia por un planchazo en mitad de cancha algunos minutos después.

Sobre el final de la primera parte, Juventud no pudo controlar los avances de Guaraní por banda derecha, Barrandeguy estaba algo desbordado y Seba Sosa solucionó bien dos incursiones peligrosas del equipo visitante.

Agustín Alaniz, de Juventud de Las Piedras, ante la marca de Imanol Segovia de Guaraní en el duelo entre ambos por Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Segundo tiempo:

Juventud salió más decidido al complemento y al minuto ya tuvo una de las situaciones más claras del partido. Renzo Sánchez recibió de Patricio Pernicone sobre banda derecha y, después de ganar unos metros, ensayó una diagonal hacia la medialuna, remató, hubo un desvío y la pelota casi se mete contra el palo derecho de Gaspar Servio, que sería protagonista más adelante.

Antes hubo un cambio en Juventud para pasar a jugar con doble '9'. Agustín Alaniz salió para dejarle su lugar a Fernando Mimbacas y Seba Sosa se aguantó en la cancha pese a que sintió una molestia en un saque de arco. El partido se reanudó con un tiro de esquina y de ese córner salió un contragolpe del equipo pedrense que agarró muy mal en la transición al Aborigen. Pablo Lago sacó un buen remate de zurda y encontró una buena respuesta de Serbio, que también resolvió bien ante el rebote que le quedó a Mimbacas. Lago, con el doble '9', se recostó sobre banda derecha del ataque y comenzó a hacer daño encarando hacia adentro.

"Entre los centrales, el partido lo tenemos ahí. No perdamos la calma, estamos en partido, ahora estamos bien", les dijo el Gallego Méndez a los jugadores de Juventud en la pausa de rehidratación y le pidió a Lago buscar a Mimbacas en sus diagonales. Pero el que volvió mejor de la pausa fue Guaraní y un remate de volea de Alexandro Miadana a un buen centro de Derlis Rodríguez, encontró una muy buena respuesta de Sosa.

SEGURO, SEBASTIÁN: Sosa le negó el gol a Maidana en Juventud-Guaraní por la Fase 2 de la #Libertadores.



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Lo de Pablo Lago por banda derecha estaba dando resultado, entonces Méndez, a falta de un cuarto de hora para el final, decidió mandar a la cancha a Alejo Cruz por Sánchez intentando generar ese efecto por banda izquierda. También ingresó Ramiro Peralta por Rodrigo Chagas.

Lo que buscó el entrenador surtió efecto. A falta de diez minutos una diagonal de Cruz terminó con Lago recibiendo por derecha y un centro muy bueno que encontró a Mimbacas, pero a una mejor respuesta de Gaspar Servio. Juventud mejoró mucho desde que pasó a tener dos referencias de área.

Los arqueros eran de los puntos más altos del partido y, sobre el final, tuvieron una cada una. Un manotazo tremendo de Serbio ante un remate esquinado de Cruz y una buena reacción de Sosa, ayudado por el horizontal, para salvar a Juventud ante un remate de Matías López.

Emmanuel Más lleva la pelota en el partido entre Juventud y Guaraní por la Copa Libertadores. Foto: Ignacio Sánchez | El País

Juventud de Las Piedras 0-0 Guaraní

Día. jueves 19 de febrero de 2026

Hora. 19:00

Torneo. Copa Libertadores, fase 2

Transmite. ESPN y Disney+

Juventud. Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Mas; Pablo Lago, Rodrigo Chagas (76' Ramiro Peralta), Leonel Roldán, Renzo Sánchez (76' Alejo Cruz); Bruno Larregui (86' Gonzalo Gómez), Agustín Alaniz (57' Fernando Mimbacas).

DT. Sebastián Méndez.

Guaraní. Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alexandro Maidana; Patricio Tanda (76' Marcos Gómez); Diego Fernández (76' Iván Ramírez), Luis Martínez, Jesús Llano (60' Matías López), Derlis Rodríguez (85' Jhon Sánchez); Richard Torales (85' Fernando Fernández).

DT. Víctor Bernay.

Amarillas. Rodríguez, Zaracho (G). Rojas. No hubo

Árbitros. Rafael Klein (BRA).

Estadio. Parque Viera.

La previa:

El pedrense había sido local en la primera fase en el estadio Centenario, pero el principal escenario del fútbol uruguayo está ocupado con un recital de Chayanne y por esa razón este partido se mudó al estadio de Montevideo Wanderers.

De cualquiera menera, el Centenario le había sido esquivo al equipo de Las Piedras. En primera fase cayó 1-0 frente a Universidad Católica de Ecuador y terminó clasificando luego de ganar 4-3 en Quito e imponerse en la tanda por penales.

Los goleadores del equipo de Sebastián Méndez en la serie fueron Renzo Sánchez, Federico Barrandeguy, Pablo Lago y Patricio Pernicone. Sebastián Sosa, el arquero, atajó dos penales en la tanda. Para Sebastián Méndez, el entrenador, equipo que gana no se toca y repite a los mismos once.

Guaraní hace cuatro partidos que no pierde, después de haber caído 2-1 con Olimpia por la primera fecha del Apertura en Paraguay. El equipo aborigen, que dirige Víctor Bernay, viene de vencer 3-1 a San Lorenzo como local y está cuarto en la tabla de su liga local a cuatro puntos del líder Nacional. El ganador de esta serie irá contra el vencedor de la llave entre Liverpool y el DIM.