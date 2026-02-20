"Está más abierta ahora": el cambio clave del Gallego Méndez que mantiene vivo a Juventud en Libertadores

La forma más rápida de resumir el partido es que fue un tiempo para cada uno, pero hubo un cambio táctico de Juventud de Las Piedras que lo hizo terminar el encuentro de mejor manera y lo ilusiona ante Guaraní para volver a definir una serie de Copa Libertadores como visitante.

“Entre centrales, el partido lo tenemos ahí. No perdamos la calma, estamos en partido, ahora estamos bien”, fueron las palabras de Sebastián Méndez en la pausa de rehidratación del segundo tiempo. Realmente el pedrense había mejorado después de un primer tiempo que se lo vio algo desbordado, sufriendo por los laterales y con Seba Sosa llamado a intervenir. El Aborigen presionó bien y le generó problemas al pedrense que no estuvo fino en salida, no encontró circuitos de juego y, cuando buscó saltar líneas terminó estirándose demasiado y otorgándole más espacios al equipo rival que aprovechó con un gran primer tiempo de su número 10, Derlis Rodríguez.

¿Que cambió en el segundo tiempo? Juventud y el Gallego Méndez entendieron por dónde estaba el partido y hubo un cambio que le dio el protagonismo al equipo pedrense. A los 57 minutos salió Agustín Alaníz e ingresó Fernando Mimbacas. La Víbora no había hecho un mal encuentro, pero el ingreso del Toro posibilitó jugar con doble ‘9’, junto a Bruno Larregui, y como efecto secundario recostó a Pablo Lago a la banda derecha. El zurdo de 19 años, con sus diagonales, empezó a hacer daño a la defensa de Guaraní y Juventud pasó de sufrir el partido a hacerse cargo y ponerse el traje de protagonista. A poco de ingresar Mimbacas, llegó la situación más clara para el equipo pedrense.

Rápida transición defensa-ataque, Guaraní mal parado y una diagonal de Lago con un remate de zurda al primer palo que obligó a Gaspar Servio a una gran intervención. El Toro llegó para el rebote y tampoco pudo vencer al argentino. Buenas señales y Méndez replicó el efecto de Lago por derecha haciendo ingresar a Alejo Cruz. A diez para el final él comenzó un ataque, le llegó a Lago por derecha y un centro del juvenil encontró la cabeza de Mimbacas, pero una gran respuesta de Servio. Fue una de las tres claras de Juventud en el complemento, siendo la última un gran disparo de Cruz que el arquero mandó al córner, que el juez no vio.

Este Juventud es el que puede ganar la serie aún jugando de visitante y Méndez lo sabe. “Si estaba abierta la serie perdiendo 1-0 con Católica, está más abierta ahora”, dijo el DT tras el partido. Acá vamos de nuevo.

Pablo Lago, el más destacado en Juventud en el partido ante Guaraní por Copa Libertadores en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez | El País

"Nos hicimos cargo", dijo Sebastián Méndez tras el partido

Juventud fue de menos a más y el entrenador fue autocrítico. “No encontramos espacios. Estuvimos lentos en la circulación, jugamos directo y quedamos desconectados”, dijo sobre la primera parte. “En el segundo tiempo nos hicimos cargo, creamos situaciones, pero no pudimos sostener ese ritmo”, dijo Sebastián Méndez. ¿El partido de vuelta? “Nosotros no somos un equipo que sale a defenderse”.

Seba Sosa: el arquero mostró algunas molestias físicas, pero no preocupa al DT

El arquero de Juventud tuvo algunas molestias físicas en el segundo tiempo. Se aguantó y siguió. “Lo de Sebastián no me preocupa porque ya lo conocemos, estoy muy orgulloso del capitán que tenemos. Ya había jugado con una molestia, siempre quiere estar y eso es un capitán. Lo saludable de la noche es que no nos convirtieron. Estuvimos más sólidos que en otros partidos”, valoró Méndez.