Las espectaculares imágenes de la Tierra tomadas por la tripulación de la misión Artemis II

La NASA difundió este viernes nuevas imágenes de la Tierra tomadas desde la cápsula Orion por la tripulación de la misión Artemis II, que partió rumbo a la Luna este miércoles por la tarde.

Las fotografías que compartió la agencia especial en la red social Instagram fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman. "A millones de kilómetros, seguimos viéndonos hermosos", comentaron desde la NASA.

La Tierra se asoma por la ventana de la cápsula Orion, de la misión Artemis II. Foto: Reid Wiseman/NASA.

En la primera imagen se puede ver "un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orion. El planeta luce de un azul pálido, con remolinos de nubes blancas y luz solar reflejada. Aunque la Tierra ocupa solo una fracción de la imagen, es, por mucho, el objeto más brillante". En el interior de la cápsula en la que están los astronautas está oscuro, pero se distinguen las siluetas de las correas y otros componentes de la nave.

Tierra vista desde la cápsula Orion de la Misión Artemis II. Foto: Reid Wiseman/NASA.

Por otra parte, en la segunda imagen se ve la imagen completa de la Tierra. "Entre las 8 y las 9 en punto se distingue una gran masa terrestre marrón: África, con la península ibérica titilando con luces justo donde el planeta se curva. Cerca de la 1 en punto, una aurora brilla con un tenue resplandor verde, apenas separada de la superficie terrestre. La Tierra se recorta sobre el fondo negro del espacio", relataron desde la NASA.

Good morning, world! 🌎



We have spectacular new high-resolution images of our home planet, all of us looking back through the Orion capsule window at our Artemis II astronauts as they continue their journey to the Moon. pic.twitter.com/QjxGfWiRcS — NASA (@NASA) April 3, 2026

Los astronautas abandonaron la órbita terrestre este jueves

Tras permanecer casi 24 horas en las inmediaciones de la Tierra, los cuatro astronautas de la misión Artemis II ejecutaron este jueves el encendido crítico de los motores de la nave Orion, abandonando la órbita terrestre para encaminarse definitivamente hacia la Luna.

La maniobra, realizada con una precisión quirúrgica a las 23:49 GMT (20:49 hora de Uruguay), generó el empuje necesario durante seis minutos para situar a la tripulación en una trayectoria de retorno libre que los llevará a rodear el satélite natural.

Imagen distribuida por la NASA muestra a nave Orion de misión Artemis II en su trayectoria de alejamiento de la Tierra. FOTO: NASA/EFE

"Nada te prepara para la emoción que te invade", confesó la astronauta Christina Koch durante una transmisión en directo desde la cabina, describiendo una vista de la Tierra iluminada por el resplandor lunar que calificó de impresionante. Junto a ella, el canadiense Jeremy Hansen y los estadounidenses Reid Wiseman y Victor Glover enfrentan ahora un viaje de tres a cuatro días por el vacío absoluto, cubriendo una distancia de 384.000 kilómetros, mil veces más lejos de lo que orbita la Estación Espacial Internacional

Inconveniente técnico en el baño: ¿cómo se higienizan los astronautas?

La tripulación de la misión Artemis II logró solucionar con éxito un inconveniente técnico en el inodoro de la nave Orión, que se había detectado durante la madrugada de este jueves, pocas horas después del despegue del cohete que inició la histórica travesía. Este sistema de saneamiento representa un hito de ingeniería, ya que es la primera vez que se incorpora un water diseñado específicamente para misiones de larga duración.

La situación actual en la cápsula Orión dista de las condiciones extremas que debieron soportar los pioneros de la exploración lunar. Durante las misiones del programa Apolo, desarrolladas en las décadas de 1960 y 1970, los astronautas carecían por completo de un baño a bordo del módulo de mando. En aquellos viajes, la tripulación se veía obligada a utilizar bolsas plásticas adheridas al cuerpo para recoger sus desechos, un método rudimentario que la NASA ha buscado dejar atrás de forma definitiva con esta nueva generación de naves espaciales.

El nuevo sistema del baño de la cápsula Orión

El nuevo sistema concebido para Artemis busca ofrecer una experiencia más cómoda y práctica. Dentro de la cápsula Orión se encuentra el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos, un inodoro de diseño especial cuya compuerta está en el piso, junto a la escotilla de ingreso a la nave.

El astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por su sigla en inglés) que se encuentra a bordo de la misión Artemis II, Jeremy Hansen, publicó una serie de videovlogs en la cuenta oficial de la agencia para responder a las preguntas que más se hacen los aficionados: cómo van al baño los astronautas, cómo duermen o cómo hacen ejercicio, entre otras cuestiones

"El único lugar al que podemos ir durante la misión donde realmente podemos sentir que estamos solos por un momento" es el baño, aseguró Hansen en el video donde hace un tour por el baño de Orión.

Acto seguido, el experto mostró una simulación del baño que usarán durante los 10 días de la misión: "Si estuvieras mirando el inodoro desde dentro de la cápsula, este sería el piso. Flotarías hacia él. Abrirías esta puerta con bisagras. Y entrarías flotando. Aquí podés ver el inodoro y hay suficiente espacio para que flotes aquí dentro y cierres la puerta".

Luego, Hansen mostró las partes del water: "Tenés una manguera para la orina. Aquí es donde se recolecta toda la orina y esto es como un asiento de inodoro. Aquí es donde se recogen los desechos sólidos. Las heces son succionadas hacia la parte inferior, dentro de una bolsa, y luego la cerrás y la compactás hacia abajo, dentro del contenedo

El astronauta explicó que las bolsas en las que recolectan las heces se guardan y retornarán a la Tierra con ellos, mientras que la orina "se recolecta y varias veces al día se libera al espacio".

Con información de AFP, EFE