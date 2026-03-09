"El verano no terminó": meteorólogos prevén ascenso de temperatura en Uruguay hasta casi 30° el fin de semana

¿Se aproxima un fin de semana de playa? Tal vez sea un poco pronto para determinarlo, pero lo cierto que es varios pronósticos del tiempo indican que durante los próximos días la temperatura tendrá un gradual y sostenido ascenso que derivará en casi 30° de máxima el domingo, que aparece como el día más cálido de la semana.

Pronósticos de meteorólogos como José Serra, Mario Bidegain y Guillermo Ramis coinciden, con algunas diferencias entre sí, con la previsión del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet): la temperatura mínima empezará baja durante los primeros días, provocando mañanas y noches frescas, pero irá en aumento; la máxima también irá en ascenso hasta ser de verano el fin de semana.

"El verano no terminó", afirmó en diálogo con El País el meteorólogo Serra, quien añadió que Uruguay va a "volver a tener temperaturas de 30°" tras este "pulso de aire fresco con mínimas bastante bajas" en los primeros días de marzo.

Serra explicó que al finalizar el verano y acercarse el otoño aparecen algunos pulsos de aire fresco, así como meses antes, al terminar la primavera, puede aparecer una sorpresiva ola de calor. "Estas temperaturas bajas son los primeros indicios de temperaturas otoñales, pero vamos a tener nuevamente temperaturas de 30° o más, sobre todo en la región norte, oeste y suroeste del país hacia el próximo fin de semana", indicó el especialista.

Según manifestó, en estos primeros días de la semana la temperatura mínima oscilará entre 14° y 16° y la máxima entre 24° y 25°. Pero hacia el final de la semana la mínima se situará sobre 17° y la máxima entre 28° o 29° en Montevideo y más alta en el suroreste, oeste y norte, de 30° o 31°.

De todas formas, advirtió que se percibe una "gran amplitud térmica", lo que permite altas temperaturas al mediodía y a la tarde y bajas en la noche y la mañana.

En cuanto a las lluvias, Serra afirmó que no están previstas excepto en la región este y noreste, en zonas cercanas a Rio Grande do Sul, donde habrá "cierta inestabilidad" entre martes y jueves.

Personas con paraguas caminando por Montevideo un día de lluvia. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

Bidegain, en su cuenta de X, compartió un pronóstico que descarta lluvias en Montevideo y marca una temperatura en ascenso desde los 19° de mínima y 24° de máxima previstos para este lunes hasta los 21° y 31° del próximo domingo. En el valor más alto sería un crecimiento de siete grados.

#pronóstico para #Montevideo (URU) de LUN08 a DOM15 marzo según @meteoblue. Se esperan temp. máximas de 24°,25°,24°,25°,26°,28° y 31°C de lunes a domingo. Las temp mínimas entre 19° y 21°C. NO se esperan lluvias en esta semana. pic.twitter.com/GcFiWhHXxf — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 9, 2026

Por otro lado compartió otro pronóstico únicamente sobre precipitaciones para toda la semana. Allí se percibe que solo en la región este podría haber algunas lluvias, no superiores a los 25 milímetros acumulados.

#Lluvias previstas por #GFS de LUN09 a DOM15 marzo, sobre Sudamérica. NO se esperan lluvias sobre #PBSAS, Santa Fé, Entre Ríos (#Argentina) y mayor parte #Uruguay. Jujuy y Salta (ARG) y Chaco #Paraguay 25-100 mm. Litoral atlántico #Uruguay 5-25 mm. pic.twitter.com/zpWOXmiq64 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 9, 2026

Ramis compartió su pronóstico en Informativo Sarandí (AM 690) y allí explicó que "el otoño ya está golpeando las puertas" pero que para el fin de semana figura "temperatura bastante buena". De los meteorólogos incluidos en esta nota, no obstante, es quien informó de una temperatura más baja en la previsión.

Indicó que el sábado habrá 26° y el domingo 27°: "Las mejores temperaturas son esas dos, sábado y domingo". Por otro lado, no descartó algunos "chaparrones" para este jueves, "especialmente en el sur y sureste".

Ramis explicó que este lunes la mínima será de 18° y la máxima de 24° y que habrá un gradual ascenso hasta los 19° y 27° del domingo.

El pronóstico del Inumet para los próximos días y el fin de semana

Por parte de Inumet, en lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana, para lunes y martes prevé 15° de mínima y 24° de máxima, para el miércoles pronostica 15° y 25° y para el jueves 17° y 26°. El ascenso comenzará a notarse más el viernes, con 18° y 27°, el sábado habrá 16° y 27° y el domingo 18° y 29°. Se espera nubosidad variable para todos esos días, de momento con baja probabilidad de lluvias.