Clima en Uruguay hoy: el pronóstico de Inumet de este lunes 9 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este lunes 9 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 13°C y 28°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con viento del este entre 20 y 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h. Hacia el final del día se prevé cielo nuboso, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 27°C.

En el noreste, durante la mañana se espera cielo nuboso, con viento del este de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. A partir de la tarde continuará nuboso, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima de 26°C.

En el suroeste, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, con viento del este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. En el final del día se pronostica algo nuboso y nuboso, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima de 28°C.

En el centro-sur, Inumet prevé para la mañana un panorama nuboso, con períodos de algo nuboso, con viento del este de 20 a 40 km/h. A partir de la tarde se espera algo nuboso y nuboso, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 25°C.

Cielo con nubes. Foto: Freepik.

En el este, la mañana se presentará nubosa, con períodos de cubierto, con neblinas, con viento del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Hacia la noche se mantendrá nuboso, con neblinas, con viento del este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima prevista es de 13°C y la máxima de 25°C.

En Punta del Este, durante la mañana se espera cielo nuboso, con viento del este y del sureste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. A partir de la tarde se pronostica nuboso, con períodos de algo nuboso, con viento del este de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima de 22°C.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso, con viento del noreste y del este de 20 a 40 km/h. En el final del día se mantiene el pronóstico de nuboso, con períodos de algo nuboso, con viento del este de 20 a 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima prevista es de 15°C y la máxima de 24°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

Para los próximos días, Inumet anticipa la persistencia de nubosidad, con eventuales períodos de cielo cubierto, presencia de nieblas y neblinas en distintas jornadas, y pasajes con precipitaciones o baja probabilidad de precipitaciones en algunas regiones; además, se prevén episodios de viento con rachas, especialmente en zonas costeras.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.