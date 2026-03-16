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Inumet, Bidegain y Ramis prevén tormentas y descenso de temperatura: así estará el tiempo en Uruguay

Tras una jornada de calor intenso, el ingreso de un frente frío provocará tormentas y un desplome térmico de casi diez grados en menos de 48 horas. Conocé el pronóstico del tiempo detallado.

El País
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16/03/2026, 09:51
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Lluvia prevista para la tarde del martes 17 de marzo de 2026, según Ventusky.
Lluvia prevista para la tarde del martes 17 de marzo de 2026, según Ventusky.
Foto: Ventusky

Este lunes se dará el pico de temperatura en Uruguay en medio de este pulso de aire cálido que azota al país. Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), en Montevideo y el área metropolitana habrá 34° de máxima y en el suroeste, la zona más cálida, 36°. Sin embargo, en las horas siguientes llegarán las lluvias y tormentas.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió tres pronósticos en su cuenta de X. Uno de ellos sobre temperaturas para este lunes pasado el mediodía. El litoral oeste tendrá entre 34° y 35° y el sur entre 31° y 32°: "Día cálido con altas sensaciones térmicas", adelantó.

Otro pronóstico es específicamente para Montevideo. Allí se menciona que la temperatura llegará a 33° este lunes y a 30° el martes, pero ya en esa jornada aparecerán lluvias y tormentas de entre 10 y 20 milímetros que se extenderán hasta la noche. El miércoles la temperatura bajará abruptamente hasta una máxima de 23°. Para jornadas siguientes, nuevas lluvias se pronostican para el sábado, aunque es muy pronto para determinarlo con precisión.

Finalmente compartió un pronóstico de los acumulados de precipitaciones entre este lunes y el miércoles debido al pasaje de un frente frío "asociado a tormentas y lluvias". En Uruguay caerán entre 50 y 60 milímetros, según la región.

Su colega Guillermo Ramis mencionó en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) que este lunes la máxima llegará a 32° y que el martes bajará la temperatura pero no tanto como el miércoles. En cuanto a las precipitaciones, pronosticó unos 20 milímetros acumulados para Montevideo y Canelones, aunque dijo que lloverá en todo el país.

En concreto, de los 32° del lunes se pasará a 28° el martes con tormenta y lluvia, y a 23° el miércoles con cielo nuboso. Ya para el sábado prevé nuevas lluvias y tormentas. "El fin de semana va a estar un poco complicado, alguna tormenta y lluvia el sábado, y el domingo algunos chaparrones principalmente en la mañana", deslizó.

Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia.
Personas caminan con paraguas por la Plaza Cagancha un día de lluvia.
Foto: Francisco Flores/El País.

El pronóstico de Inumet para los próximos días

Para este lunes en Montevideo y el área metropolitana Inumet pronostica 34° de máxima con cielo claro en la mañana y nuboso en la tarde, con baja probabilidad de tormentas aisladas. Para el martes pronostica tiempo ventoso en la mañana, con precipitaciones y probables tormentas que se prevén más intensas en la tarde. Ese día la temperatura llegará a 29° y seguirá bajando el miércoles, con una máxima de 25°. Precisamente el miércoles podrían persistir algunos chaparrones en la mañana.

También Inumet tiene alta probabilidad de lluvias para el sábado.

En otras regiones como el suroeste las lluvias podrían comenzar este lunes. Allí, el martes las precipitaciones se prevén importantes desde la mañana, aún con altas temperaturas.

El pronóstico para hoy lunes 16 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

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