El pronóstico para el lunes 16 de marzo de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y el Área Metropolitana se pronostica una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 34°C para este lunes 16 de marzo de 2026, por lo que será una nueva jornada de calor.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para el día viernes 13 de marzo de 2026, en Uruguay las temperaturas fluctuarán entre los 17°C y los 36°C en distintas regiones del territorio nacional.
En el noroeste, durante la mañana se espera un cielo claro con algunos períodos nubosos. Los vientos soplarán del noreste al norte entre 10 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. Por la tarde y noche, el cielo estará nuboso y se prevé un ascenso significativo en las temperaturas. Existe probabilidad de formación de tormentas aisladas. Predominarán los vientos del sector norte. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 34°C de máxima.
Para la zona noreste, se anticipa una mañana con cielo claro y algunos períodos nubosos, mientras que podrían presentarse neblinas y bancos de niebla. Los vientos estarán en el rango de 10 a 30 km/h, con ráfagas que podrán llegar a 40 km/h procedentes del nordeste. Al llegar el final del día, el cielo alternará entre algo nuboso y nuboso con períodos cubiertos y continuarán las altas temperaturas. Habrá baja probabilidad de tormentas aisladas y los vientos del sector este con ráfagas que podrán superar los 50 km/h. La temperatura mínima será de 17°C y la máxima de 34°C.
En el suroeste del país, la mañana se presentará con un aumento de nubosidad, además de baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos variarán entre los 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h provenientes del noreste al norte. A partir de la tarde, el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con altas temperaturas y tormentas aisladas. Se esperan vientos del sector norte, cambiando al sector este, de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Las temperaturas se encontrarán entre 20°C y 36°C.
Para el centro-sur, incluyendo Montevideo y el Área Metropolitana, el panorama matutino indica un aumento de nubosidad con neblinas y bancos de niebla y se anticipa baja probabilidad de tormentas aisladas. Los vientos soplarán del noreste entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante el final del día, se presentará un cielo cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán de sector norte al sector este, con velocidades de 20 a 40 km/h, rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras y temperaturas que varían entre los 19°C de mínima y los 34°C de máxima.
En la región este, se pronostica para la mañana un ambiente claro con intervalos nubosos y neblinas. Los vientos del noreste alcanzarán los 10 a 40 km/h, con rachas que podrán llegar a 50 km/h en áreas costeras. Por la tarde y noche se espera un cielo nuboso y cubierto con altas temperaturas y probable formación de tormentas aisladas. Los vientos persistirán del nordeste con similar velocidad y ráfagas hasta de 60 km/h. Se prevén temperaturas entre los 17°C y los 33°C.
En Punta del Este, la mañana comenzará con un incremento en la nubosidad, y no se descarta la posibilidad de precipitaciones y tormentas aisladas. Los vientos serán del noreste de 10 a 30 km/h, con ráfagas potenciales de 40 a 50 km/h. El ocaso del día traerá un clima nuboso y ventoso, con la probabilidad de que se formen tormentas aisladas. Se espera que los vientos soplen del nordeste y este, entre 20 y 40 km/h, con rachas llegando a 60 km/h. Las temperaturas mínimas y máximas serán de 20°C y 28°C, respectivamente.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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