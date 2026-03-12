"Medio país va a estar con una ola de calor": el aviso de meteorólogos por el abrupto salto de temperatura

A partir del fin de semana se notará un considerable aumento de temperatura con respecto a los días previos. En Montevideo, por ejemplo, han predominado las máximas de 24°, con mañanas y noches frescas; sin embargo, para el domingo se esperan 30°. En otras zonas como el litoral oeste ya se prevén valores más altos y en esa zona podría configurarse una ola de calor.

El meteorólogo José Serra dijo a El País que en este momento un "sistema de alta presión o anticiclón que se formó días pasados, y su eje estaba centrado en territorio argentino, provoca viento del sur, sureste, temperaturas bastante bajas para este período". Pero "al desplazarse este sistema hacia el noreste vamos a tener por circulación anticiclónica un cambio en la dirección del viento, del sureste va a pasar al norte y noreste". La consecuencia de este cambio es un "alza significativa en las temperaturas, afectando en mayor grado la región oeste, noroeste y suroeste".

En toda la región oeste, desde el sur hasta el norte, desde Colonia hasta Artigas, "la temperatura máxima promedio será de 31° o 32° y la mínima de 19°, 20° o 21°", situación que se mantendrá al menos hasta el martes. "Podemos clasificarla como una ola de calor porque son tres días con temperaturas por encima de los umbrales esperados en dicho período. Medio país va a estar con una ola de calor", aseveró Serra.

Según el meteorólogo, en el resto del país las temperaturas subirán hasta esos niveles pero recién el lunes y durarán dos días, lo que imposibilita calificar como ola de calor. El domingo la temperatura máxima, por ejemplo en Montevideo y el área metropolitana, será de 30°, y recién el lunes y martes serán superiores: "Nos faltaría un día más para poder calificar esos tres días como pulso de aire cálido".

De todas formas, Serra indicó que en todo el país habrá un "alto índice de radiación solar" y una "alta evaporación en los suelos", agravando el déficit hídrico. Recién entre lunes y martes podría tener lugar el avance de un frente frío que provoque "cierta inestabilidad" en días posteriores, aunque de momento ese panorama no está claro.

El meteorólogo Mario Bidegain publicó en su cuenta de X un pronóstico de anomalías de temperaturas previstas para el período entre el viernes 13 de marzo y el miércoles 18. En Uruguay, las anomalías —valores superiores a los esperados en esta época— serán de entre dos y ocho grados.

Anomalías previstas de temperaturas máximas según #GFS de VIE13 a MIE18 marzo sobre Sudamérica. Se esperan desvíos positivos sobre R.O. #Paraguay, E #PBSAS, Entre Ríos, Corrientes y Misiones en #Argentina, Sur #Brasil (Rio Grande Sul) y #Uruguay. Anomalías de +2° a +8°C. pic.twitter.com/T4NvYaUWF6 — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 12, 2026

En lo que refiere a Montevideo, publicó un pronóstico que muestra un "aumento de temperaturas máximas" desde los 23° previstos para este jueves a los 33° para el próximo lunes, es decir, un salto de diez grados. "Fin de semana de playa", expresó. A partir del martes, según esa previsión, habría una desmejora con lluvias y tormentas.

#PronósticoDelTiempo para #Montevideo (URU) de JUE12 a MIE18 marzo, según @meteoblue. Se espera aumento de temperaturas máximas de 23° (JUE12) a 33°C (LUN16). Desmejora para MAR17 y MIE18 con lluvias y tormentas. Fin de semana de playa ! pic.twitter.com/xY2j71pvdy — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 12, 2026

En diálogo con Telemundo (Teledoce), Bidegain dijo que el domingo se superarán los 30° y que en el oeste, donde habrá "una especie de ola de calor en pleno marzo", la temperatura llegará a 34° o 35°. Añadió que el lunes se prevé como el día más cálido de los próximos.

"El martes ya comienza a desmejorar el estado del tiempo y posiblemente tengamos lluvias a última hora del día", informó.

Una persona con paraguas caminando en un día de lluvia. Foto: Leonardo Mainé

Pronóstico de Inumet para los próximos días

En lo que respecta a Montevideo y el área metropolitana, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica 26° para este jueves, igual que para el viernes y para el sábado. Pero para el domingo ya pronostica 30° y para el lunes y el martes 32°. Hacia el miércoles se prevé una abrupta caída a 25°.

En el suroeste, una zona que según Serra será abarcada por la ola de calor, Inumet pronostica 29° el jueves, 30° el viernes, 29° el sábado, un salto a 32° el domingo, 35° el lunes y 34° el martes. De nuevo, aquí se ve una caída a 26° el miércoles.

En el noroeste se prevén valores muy similares que en el suroeste. En el centro-sur se prevén temperaturas levemente más bajas, igual que en el noreste. Pero en el este se pronostican valores que, en principio, no superarían los 30° en ningún momento de la semana.