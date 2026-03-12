Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este jueves 12 de marzo y los próximos días

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 12 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 15°C y 29°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, para el jueves 12 de marzo se prevé una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, junto a neblinas; durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, y se anuncian rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima 17°C y máxima 28°C.

En el noreste, el jueves 12 de marzo se anuncia una mañana nubosa y cubierta con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas; durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con lluvias escasas y aisladas. Temperatura mínima 17°C y máxima 26°C.

En el suroeste, el jueves 12 de marzo se prevé una mañana nubosa, con períodos de cubierto, y presencia de neblinas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y se anuncian rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima 16°C y máxima 29°C.

En el centro-sur, el jueves 12 de marzo se espera una mañana nubosa, con períodos de cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones escasas y rachas de 40 km/h. Temperatura mínima 15°C y máxima 28°C.

Cerro de Montevideo con nubes. Foto: Estefanía Leal

En el este, este jueves se pronostica una mañana nubosa y cubierta con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones y probables tormentas; durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto con neblinas, con precipitaciones escasas y aisladas. Temperatura mínima 17°C y máxima 25°C.

En Punta del Este, este jueves se espera una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones escasas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto. Temperatura mínima 19°C y máxima 23°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, para hoy se anuncia una mañana algo nubosa a nubosa con neblinas y probables precipitaciones; durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, con viento entre 20 y 40 km/h. Temperatura mínima 16°C y máxima 26°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

De acuerdo con Inumet, la tendencia para los próximos días mantiene la predominancia de cielos nubosos y períodos de mayor cobertura, con frecuentes nieblas y neblinas, junto a episodios puntuales de precipitaciones de baja entidad y un aumento temporario del viento, con rachas en algunos momentos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.