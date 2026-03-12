Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este jueves 12 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 15°C y alcanzará una máxima de 29°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de jueves 12 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este jueves 12 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 15°C y 29°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, para el jueves 12 de marzo se prevé una mañana nubosa y cubierta, con períodos de algo nuboso, junto a neblinas; durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de algo nuboso, y se anuncian rachas de viento de hasta 40 km/h. Temperatura mínima 17°C y máxima 28°C.
En el noreste, el jueves 12 de marzo se anuncia una mañana nubosa y cubierta con nieblas y neblinas, y precipitaciones escasas y aisladas; durante la tarde y la noche persistirá el cielo nuboso y cubierto, con lluvias escasas y aisladas. Temperatura mínima 17°C y máxima 26°C.
En el suroeste, el jueves 12 de marzo se prevé una mañana nubosa, con períodos de cubierto, y presencia de neblinas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y se anuncian rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Temperatura mínima 16°C y máxima 29°C.
En el centro-sur, el jueves 12 de marzo se espera una mañana nubosa, con períodos de cubierto, con neblinas y precipitaciones escasas y aisladas; durante la tarde y la noche continuará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones escasas y rachas de 40 km/h. Temperatura mínima 15°C y máxima 28°C.
En el este, este jueves se pronostica una mañana nubosa y cubierta con neblinas y bancos de niebla, y se prevén precipitaciones y probables tormentas; durante la tarde y la noche continuará nuboso y cubierto con neblinas, con precipitaciones escasas y aisladas. Temperatura mínima 17°C y máxima 25°C.
En Punta del Este, este jueves se espera una mañana algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones escasas; durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto. Temperatura mínima 19°C y máxima 23°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, para hoy se anuncia una mañana algo nubosa a nubosa con neblinas y probables precipitaciones; durante la tarde y la noche se prevé cielo nuboso, con viento entre 20 y 40 km/h. Temperatura mínima 16°C y máxima 26°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
De acuerdo con Inumet, la tendencia para los próximos días mantiene la predominancia de cielos nubosos y períodos de mayor cobertura, con frecuentes nieblas y neblinas, junto a episodios puntuales de precipitaciones de baja entidad y un aumento temporario del viento, con rachas en algunos momentos.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
¿Encontraste un error?