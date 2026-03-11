"Vamos a superar los 30°": Mario Bidegain e Inumet anuncian aumento de temperatura, ¿qué pasa con la lluvia?

Hacia el fin de semana se prevé un aumento de la temperatura que provocará un "miniverano", según el meteorólogo Mario Bidegain, cuyo pronóstico del tiempo coincide con el del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Si bien el verano continúa hasta el viernes 20 de marzo, las temperaturas ya han bajado y en los últimos días se presentaron otoñales, con máximas de 23° o 24°, y tanto mañanas como noches frescas con 13°, 14° o 15° de máxima en Montevideo y el área metropolitana. Sin embargo, esta tendencia se cortará en los próximos días, volverán las máximas de 30° o incluso más.

"Estamos previendo que para el fin de semana se vayan incrementando", dijo Bidegain en diálogo con El País. Agregó que ya este jueves la máxima pasará a 26° o 27°, superior a los 24° previstos para el miércoles. Y así seguirá: "Va a seguir creciendo hasta el lunes 16, ahí vamos a estar en 33° de máxima". El domingo habrá 30° o 31°, y será más cálido que el sábado.

En cuanto a las lluvias, Bidegain señaló que solo el este tiene probabilidad de precipitaciones importantes, con acumulados que podrían rondar entre 10 y 50 milímetros desde este miércoles y hasta el viernes inclusive, debido a una depresión atmosférica ubicada sobre Rio Grande do Sul.

#Pronóstico de lluvia segón Cosmo7 (@Inmet_) de MIE11 a VIE13mar. Se esperan lluvias sobre litoral Atlántico de Río Grande do Sul (#Brasil) y #Uruguay 10-70 mm. Entre Ríos, Santa Fé, E de #PBSAS y litoral Oeste #Uruguay sin lluvias. pic.twitter.com/7hUBEbt5Fo — Mario Bidegain (@mario_bidegain) March 11, 2026

"En Montevideo podemos tener algo pero muy escaso por esta baja presión, uno o dos milímetros", indicó Bidegain, que agregó que no se puede especificar un día en particular sino que por las próximas jornadas "va a estar el cielo cubierto, con alguna llovizna, de poca intensidad pero continua".

El pronóstico del tiempo de Inumet para los próximos días

Inumet prevé para este miércoles baja probabilidad de precipitaciones en Montevideo y el área metropolitana, con una mínima de 14° y una máxima de 24°. Para el jueves anuncia 17° y 25°, ya mostrando un aumento, sin probabilidad de lluvias.

El viernes habrá entre 16° y 26°, el sábado entre 16° y 27°, el domingo entre 18° y 30°, el lunes entre 21° y 32° y el martes entre 20° y 32°.