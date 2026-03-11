Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este miércoles 11 de marzo y los próximos días
La temperatura en el territorio nacional irá desde los 13°C y alcanzará una máxima de 29°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de miércoles 11 de marzo de 2026.
El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 11 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 13°C y 29°C en diferentes zonas del país.
En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso a nuboso; se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h y períodos de vientos variables. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 16°C y 27°C.
En el noreste, Inumet prevé para la mañana cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas. En el final del día se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto; se esperan precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 17°C y 26°C.
En el suroeste, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. A partir de la tarde se espera cielo algo nuboso, con períodos de claro, y rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 29°C.
En el centro-sur, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y con precipitaciones escasas y aisladas; se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 13°C y 27°C.
En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y la noche persistirá nuboso y cubierto, con neblinas, y se prevén lluvias y tormentas aisladas; Inumet advierte rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 25°C.
En Punta del Este, la mañana se prevé nubosa, con períodos de algo nuboso y con lluvias escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y baja probabilidad de precipitaciones; se anuncian rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 18°C y 22°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con neblinas. En la tarde y la noche continuará algo nuboso, con períodos de nuboso y baja probabilidad de precipitaciones; se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 24°C.
Cómo estará el tiempo en los próximos días
De acuerdo con Inumet, para los próximos días se mantendrá el predominio de nubosidad, con nieblas y neblinas en varios períodos, episodios de precipitaciones aisladas y probables tormentas en forma puntual, junto con momentos de incremento del viento con rachas, mientras las temperaturas se mantendrán en valores templados a cálidos.
