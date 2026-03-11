Temas del día:
Clima de hoy en Uruguay: el pronóstico de Inumet de este miércoles 11 de marzo y los próximos días

La temperatura en el territorio nacional irá desde los 13°C y alcanzará una máxima de 29°C, según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología esta mañana de miércoles 11 de marzo de 2026.

11/03/2026, 07:31
Nubes en la rambla de Montevideo.
Nubes en la rambla de Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

El reporte diario del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que, para este miércoles 11 de marzo de 2026, los uruguayos pueden esperar temperaturas fluctuantes entre 13°C y 29°C en diferentes zonas del país.

En el noroeste, la mañana se presentará nubosa y cubierta, con neblinas y baja probabilidad de precipitaciones. Durante la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso a nuboso; se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h y períodos de vientos variables. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 16°C y 27°C.

"El verano no terminó": meteorólogos prevén ascenso de temperatura en Uruguay hasta casi 30° el fin de semana

En el noreste, Inumet prevé para la mañana cielo nuboso y cubierto, con neblinas y precipitaciones aisladas. En el final del día se mantendrá nuboso, con períodos de cubierto; se esperan precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas, además de rachas de viento de hasta 40 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 17°C y 26°C.

En el suroeste, la mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de neblinas. A partir de la tarde se espera cielo algo nuboso, con períodos de claro, y rachas de viento de hasta 50 km/h en zonas costeras. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 29°C.

En el centro-sur, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cubierto, neblinas y precipitaciones escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche continuará algo nuboso a nuboso, con períodos de cubierto y con precipitaciones escasas y aisladas; se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 13°C y 27°C.

Antes de la tormenta
Costa de Montevideo con nubes.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En el este, la mañana estará nubosa y cubierta, con nieblas y neblinas, y se esperan precipitaciones escasas y aisladas. En la tarde y la noche persistirá nuboso y cubierto, con neblinas, y se prevén lluvias y tormentas aisladas; Inumet advierte rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 25°C.

En Punta del Este, la mañana se prevé nubosa, con períodos de algo nuboso y con lluvias escasas y aisladas. Durante la tarde y la noche se mantendrá nuboso, con períodos de algo nuboso, y baja probabilidad de precipitaciones; se anuncian rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 18°C y 22°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con neblinas. En la tarde y la noche continuará algo nuboso, con períodos de nuboso y baja probabilidad de precipitaciones; se prevén rachas de viento de hasta 50 km/h. La temperatura mínima y máxima pronosticadas son 14°C y 24°C.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

De acuerdo con Inumet, para los próximos días se mantendrá el predominio de nubosidad, con nieblas y neblinas en varios períodos, episodios de precipitaciones aisladas y probables tormentas en forma puntual, junto con momentos de incremento del viento con rachas, mientras las temperaturas se mantendrán en valores templados a cálidos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

¿Cuándo empieza el otoño 2026 en Uruguay? La fecha y hora exacta en la que termina el verano

