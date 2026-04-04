¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro este domingo 5 de abril? Esta es la fecha para la próxima edición

El sorteo del 5 de Oro que normalmente se habría realizado este domingo 5 de abril de 2026 se cambió de fecha, confirmó La Banca en su página web oficial.

El próximo sorteo del 5 de Oro será el lunes 6 de abril, por lo que la edición se corre de fecha por un día, según marca el calendario de sorteos del organismo encargado de administrar y comercializar juegos de azar oficiales en Uruguay.

¿Por qué no habrá sorteo del 5 de Oro este domingo?

Cambiar la fecha de un sorteo del 5 de Oro no es una medida habitual, pero suele ocurrir cuando hay un feriado entre dos ediciones de este popular juego de azar.

En este caso, fue la Semana de Turismo la que cayó justo entre el último sorteo del 5 de Oro, realizado este miércoles 1º de abril, y la edición posterior, que ahora se hará el lunes 6 del mismo mes. Varios servicios públicos y privados se han visto afectados por Turismo, incluyendo el cierre de centros educativos y horarios especiales en el transporte.

Para este próximo sorteo, el pozo de Oro será de $ 7.700.000, mientras que el pozo Revancha ascendió a $ 29.300.000. En total, se reparten aproximadamente $ 37.000.000 entre ambos pozos.

En el pasado sorteo, realizado el miércoles, hubo un acierto en el pozo de Oro. El ganador que apostó en Montevideo se llevó $ 18.636.427. Los otros pozos quedaron vacantes.

Les compartimos los resultados del sorteo del 5 de Oro con Revancha del día 01 de abril de 2026.

➡️ 5 de Oro 1 acierto agencia 1 de Montevideo.

➡️ Revancha vacante.

➡️Pozo de plata sin aciertos. pic.twitter.com/yLawTC8BiI — 5 de Oro Oficial (@5deOro_Oficial) April 2, 2026

¿Cómo jugar al 5 de Oro?

Para jugar al 5 de Oro, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 48 para conformar tu jugada. Con $ 50 se participa únicamente del sorteo de 5 de Oro y con $ 20 más se juega con los mismos números elegidos también en el sorteo Revancha.

Juegos de azar 5 de Oro y Tómbola. Foto: Leonardo Mainé/El País

Las apuestas se pueden realizar hasta las 20:00 horas del día del juego en los locales de la red Hoy Juega de las agencias y subagencias de Quinielas de todo el país.

Además, se puede entrar al sorteo por la vía telefónica a través del 0905 0012. Con esta modalidad se participa en los dos sorteos: 5 de Oro y Revancha, por lo que su valor es de $ 77.

También se puede jugar por internet en el sitio web de La Banca o a través de la aplicación La Banca Mobile hasta las 21:00 horas del día del sorteo.