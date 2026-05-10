De Ambrosio tras cese en Central: "No le encuentro explicación; hubiese estado bueno enterarme antes del partido"

Central Español sorprendió con una resolución al tomar la decisión del cese del entrenador Pablo de Ambrosio. El DT, que ascendió al palermitano de la C a la B y luego lo llevó a la A, cerró el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026 con 24 puntos gracias a siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

“No le encuentro explicación que me convenza, sí durante la semana pasada me habían llegado rumores de que estaba latente mi salida y que estaban en conversaciones con algún otro colega, pero a mi información directa de la SAD no me había llegado”, expresó el DT de 44 años este domingo en Polideportivo (Canal 12).

Y dio detalles de cómo el gerente deportivo le comunicó su salida: “Ayer en la reunión Federico (Pamparatto) me dijo que ellos creían que en el tema deportivo tenían que buscar otro rumbo y que tenían que cambiar de entrenador”.

En esta misma línea, expresó: "Sabía que era una decisión tomada, que la venían meditando hace varios partidos. Me reconoció que el error fue no haberlo dicho durante la semana, por más que uno lo intuía, hubiese estado bueno enterarme que era mi último partido, para tener una despedida mejor con los jugadores". Y remarcó: “Me quedé sorprendido por cómo me enteré, me hubiese gustado que me dijeran en la semana”.

“Hubo un tiempo que no estuvo un gerente deportivo y el trato era directamente con ellos. Exigencia de poner algún jugador no hubo, si se charlaba de cómo veía al equipo, quién podía jugar y quién no, yo no negocio si no estaba convencido que tenía que jugar”, declaro de Ambrosio al ser consultado por si alguna vez le habían querido armar el equipo.

Respecto a si está libre para dirigir, expresó que sí. “No he tenido llamadas directas, el año pasado antes de arrancar en central tuve equipo de la "B", decidí seguir en el central, este año me ha llamado algún contratista pero les dije que mi vínculo era con Central”, aclaró.

La gran campaña de De Ambrosio

Pablo de Ambrosio, DT de Central Español. Foto: Natalia Rovira.

Arribó a Central Español en 2024 para dirigirlo en la Primera División Amateur, mejor conocida como la C. Tuvo la responsabilidad de comandar el elenco de cara a las finales ante Bella Vista y Villa Español para lograr el tan ansiado objetivo: subir a la B. “Ahí se me dio la oportunidad de empezar a dirigir en el fútbol profesional”, le había dicho a Ovación.

El 2025 lo cerró con una gran sonrisa porque alcanzó el gran objetivo: llevar al equipo a la Primera División. El Palermitano volvió al círculo de privilegio después de casi 13 años tras quedarse con el segundo puesto de la Tabla Anual al sumar 58 puntos a raíz de 16 victorias, 10 empates y seis derrotas en la B.

Ya en la Liga AUF Uruguaya 2026, el Central Español de Pablo De Ambrosio comenzó a dar la nota rápido. Inició con una contundente victoria 3-0 ante Progreso, que venía de haber sido campeón en el verano de la Copa de la Liga AUF Uruguaya, en el Parque Paladino y en la segunda fecha dio un golpe en la mesa al superar 2-1 a Peñarol en el Campus de Maldonado.

Su primera caída en la temporada oficial se dio en la cuarta fecha del Torneo Apertura al sucumbir 1-0 ante Wanderers en el Parque Palermo. A partir de esa derrota, el palermitano arrancó una racha de cinco encuentros sin victorias con dos empates y tres caídas.

El equipo de De Ambrosio se levantó. Y lo hizo con Deportivo Maldonado por 2-1 para luego en décima fecha ir al Parque Central y llevarse un histórico triunfo ante Nacional por 1-0 con un tanto de Franco Muñoz, porque fue el primero que consiguió ante el tricolor en su recinto.

La recta final del certamen fue muy irregular para el Palermitano, ya que en las últimas cinco jornadas acumuló dos victorias, un empate y dos caídas (una de ellas fue el 6-1 ante Albion). Por este recorrido, Central Español terminó el Torneo Apertura con 24 puntos debido a siete victorias, tres empates y cinco derrotas.

