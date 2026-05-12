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El País Ovación Fútbol

Mirá cómo se jugará la primera fecha del Torneo Intermedio que arranca el viernes y termina el lunes

Nacional será visitante ante Montevideo City Torque, Peñarol recibirá a Liverpool y Racing, el campeón del Apertura, se medirá con Cerro Largo en su casa.

El País
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12/05/2026, 03:20
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Axel Pandiani y Guillermo Cotugno disputan la pelota en el partido entre Cerro Largo y Racing.
Axel Pandiani y Guillermo Cotugno disputan la pelota en el partido entre Cerro Largo y Racing.
Foto: @ligaaufuruguaya.

Fue ante Cerro Largo, pero en Melo, que Racing logró la victoria que pocas horas después le terminó dando el título de campeón del Torneo Apertura. El Torneo Intermedio los cruzó a ambos y aunque jueguen en el Parque Roberto se volverán a enfrentar, pero esta vez por el segundo certamen corto de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El Torneo Intermedio 2026 no tendrá clásico entre Nacional y Peñarol, salvo una final: cómo quedan las series

Nacional, por su parte, volverá al Estadio Charrúa donde hace algunas semanas ya enfrentó a Montevideo City Torque, el rival que tendrá en la primera fecha del Torneo Intermedio, mientras que Peñarol buscará una revancha en el Campeón del Siglo ante Liverpool que, ahora dirigido por Jorge Fossati, lo venció 2-0 en el Apertura.

Con esos condimentos se jugará la jornada inaugural de un certamen que tendrá solo cuatro fechas y luego un parate por la disputa del Mundial 2026. Tras la disputa de la Copa del Mundo se retomará con las últimas tres jornadas, previo a la final, único momento en el que podría haber clásico entre Nacional y Peñarol al quedar en distintas series.

La primera fecha se disputará en cuatro días porque comenzará el viernes con un partido, continuará el sábado con tres cotejos, la misma cantidad que habrá el domingo, mientras que el restante se llevará a cabo en la tardecita del lunes.

Así se jugará la primera fecha del Torneo Intermedio:

VIERNES 15 DE MAYO:

MC Torque vs. Nacional - Serie B
Estadio Charrúa
20:00

SÁBADO 16 DE MAYO

Boston River vs. Cerro - Serie A
Estadio Campeones Olímpicos
12:00

Juventud vs. Progreso - Serie B
Estadio Parque Artigas (Las Piedras)
15:00

Peñarol vs. Liverpool - Serie A
Estadio Campeón del Siglo
18:30

DOMINGO 17 DE MAYO:

Central Español vs. Defensor Sporting - Serie A
Estadio Parque Palermo
10:00

Racing vs. Cerro Largo - Serie A
Estadio Parque Roberto
15:00

Albion vs. Wanderers - Serie B
Estadio Luis Franzini
18:00

LUNES 18 DE MAYO:

Deportivo Maldonado vs. Danubio - Serie B
Estadio Domingo Burgueño Miguel
18:30

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