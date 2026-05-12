"Así se sentía ganar un partido": los memes por el triunfo de Peñarol tras romper histórica racha sin victorias

El mirasol cosechó una valiosa victoria ante Cerro Largo en el cierre del Apertura y aunque la tensión por el momento del equipo continúa, muchos hinchas aprovecharon para ponerle un poco de humor.

12/05/2026, 10:25
Los memes de la victoria de Peñarol.

“Necesitábamos la victoria como el agua”, dijo Abel Hernández después de un mes y medio si ganar Peñarol sintió alivio. Logró una valiosa victoria 3-2 ante Cerro Largo en Melo por la última fecha del Torneo Apertura y los aurinegros volvieron a sonreír. Y aunque la tensión por la clasificación a los octavos de Libertadores pende de un hilo, a la espera del partido con Corinthians, muchos de los hinchas aprovecharon el triunfo para retratar sus sentimientos con memes.

Entre ellos se repite, numerosas veces, el de un pequeño niño que, vestido de colores, exclama: "¡Gamos el partido! Desde hace tiempo que no ganamos". También se destacan distintos relatos y gifs del estilo "así se sentía ganar un partido".

Peñarol sumaba ocho juegos sin victorias en este tramo de la temporada 2026, superando así su peor racha en lo que va del siglo XXI. Solo una vez el aurinegro había estado siete partidos sin ganar: entre el 13 de mayo y el 29 de junio de 2023 con una marca de cinco derrotas y dos empates. Tras haber vencido a Progreso por 2 a 0 el 4 de abril, el equipo de Diego Aguirre no había vuelto a ganar.

Empató con Independiente Santa Fe 1-1 en Colombia, perdió 2-0 con Liverpool en el Campeón del Siglo, donde luego cayó 2-1 con Platense e igualó con Juventud de Las Piedras 2-2. A la siguiente fecha cayó con Wanderers 1-0 y siguió en San Pablo, donde perdió 2-0 con Corinthians. Empató 1-1 ante Defensor y el mismo resultado cosechó ante Platense.

Foto: Captura.

