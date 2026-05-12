Sanciones Apertura: dos fechas para Pablo Lago, multa para Nacional y un partido para Washington Aguerre

Finalizada la fecha 15 del Torneo Apertura, la Comisión Disciplinaria de Primera División publicó el nuevo boletín de fallos con varias sanciones para futbolistas, dirigentes y clubes del fútbol uruguayo.

Una de las sanciones más importantes fue para Pablo Lago, futbolista de Juventud de Las Piedras, quien recibió dos partidos de suspensión por “puntapié intencional”, según el artículo 9.13 del Código Disciplinario. El pedrense podría pedir la reducción y que solo cumpla la fecha automática que sería la primera etapa del Torneo Intermedio.

Lo mismo sucede en Defensor con Lucas De Los Santos que también recibió dos encuentros de sanción por agresión tras los hechos registrados sobre el final del partido ante Juventud en la última etapa del campeonato.

Una nueva multa economica para Nacional, fue sancionado con 25 UR por cánticos y por incumplimientos de protocolos de seguridad de AUF.

Por otra parte, Washington Aguerre, arquero de Peñarol, fue castigado con un partido de suspensión por “protestas improcedentes”, por la insolita expulsión cuando finalizaba el encuentro ante Defensor. El golero ya cumplió la sanción ante Cerro Largo y estará a la orden para el comienzo del Torneo Intermedio.

Por otra parte Nicolás Amodio, directivo de Montevideo Wanderers, recibió un encuentro de sanción por “desobediencias”.

En el apartado institucional, Racing de Montevideo SAD fue derivado al Área de Seguridad de la AUF por hechos vinculados al recibimiento realizado por su parcialidad el día de la consagración en el Torneo Apertura, situación que podría derivar en futuras multas económicas.

Además, Cerro quedó bajo análisis de la Comisión por los incidentes ocasionados por su parcialidad en el Gran Parque Central que ocasionaron la suspensión del encuentro, en un expediente que podría derivar en una dura sanción para la institución albiceleste.

Además, la Comisión resolvió hacer lugar al pedido de rehabilitación condicional solicitado por Danubio para Sebastián Fernández y también aceptó el pedido presentado por Racing para Alex Vázquez. En cambio, Central Español no tuvo éxito en la solicitud presentada por Luciano Fernández, por lo que no obtuvo el beneficio solicitado.