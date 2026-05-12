La Mutual se declaró en "preconflicto" por atraso de pagos, condiciones de seguridad y "malas administraciones"

"Nos declaramos en preconflicto, al amparo de lo dispuesto por el artículo 49 del Estatuto del Futbolista Profesional", comienza el comunicado que publicó la Mutual de Futbolistas Profesionales este martes por la mañana, previo al comienzo del Torneo Intermedio. En este anuncio, la MUFP denuncia atraso de pagos, condiciones de seguridad y "malas administraciones" por parte de algunos clubes.

Según indicar, la medida responde a la "gravedad de distintas situaciones que nos afectan directamente y que continúan sin soluciones concretas. Entre ellas, el atraso en el pago de salarios de diversos clubes profesionales, los incumplimientos vinculados al cobro de créditos y reclamos relacionados con Cooper, las condiciones de seguridad en distintos escenarios deportivos, y el funcionamiento efectivo de la Comisión de Seguridad y Estadios", añade el anuncio, que en el primer punto apunta a los atrasos por parte de Cerro, Progreso y Central Español.

El comunicado también se contextualiza con la demora y la falta de efectividad a la hora de retirar a Franco Escobar este lunes, cuando el jugador sufrió un fruto golpe en el Ubilla de Melo. En relación a la temática de seguridad se puede interpretar que también se tiene en cuenta la visita de los hinchas de Nacional a Los Céspedes por la noche del sábado, en la previa al partido ante Cerro.

Por último, el comunicado sostiene: "No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas. Exigimos a la AUF y a los clubes involucrados la instalación inmediata de un ámbito formal de trabajo que permita abordar estos temas con la seriedad y urgencia que la situación requiere".

Cabe puntualizar que este preconflicto no pone en riesgo el inicio del Torneo Intermedio y la actividad, sino que se trata de un llamado de atención.