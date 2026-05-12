Clásico de Tercera División: Peñarol y Nacional igualaron 0-0 y Wanderers se escapó en la cima del Apertura
El Mirasol estuvo cerca de ganar por el buen cabezazo de Andrés Madruga que tapó muy bien el arquero Felipe Bianchi; el albo llegó a su segundo partido sin poder ganar.
Peñarol y Nacional se vieron las caras en el clásico de Tercera División en el Estadio Contador José Pedro Damiani, también conocido como Las Acacias, donde ambos equipos igualaron sin goles por la novena fecha del Torneo Apertura.
De esta manera, los grandes del fútbol uruguayo desaprovecharon la chance de poder arrimarse al único líder del primer certamen de la temporada, Wanderers. El conjunto Bohemio suma 24 unidades tras ocho victorias y una derrota.
Con respecto al clásico de la Tercera División, Peñarol estuvo más cerca de poder quedarse con los tres puntos. Y esto quedó en claro con un buen cabezazo que realizó Andrés Madruga tras un tiro de esquina en el final del partido, pero respondió muy bien el golero Felipe Bianchi.
Con esta unidad el elenco que conduce técnicamente Julio Mozzo alcanzó los 19 puntos gracias a seis victorias, un empate y dos derrotas. En esa línea, se mantuvo en el segundo puesto del certamen.
Nacional, por su parte, llegó a su segundo encuentro sin conocer la victoria, ya que en la jornada anterior cayó a manos de River Plate. El Bolso posee diez puntos a raíz de tres victorias, un empate y tres derrotas.
Lo que se les viene a los grandes en la Tercera División
De cara a la fecha 11 del Torneo Apertura de la Tercera División, Nacional recibirá a Cerro Largo con el afán de cortar la mala racha para volver a sumar de a tres puntos y así soñar con meterse en la discusión por el primer certamen de la temporada 2026.
Peñarol, en tanto, tendrá que visitar a Oriental de La Paz con el afán de sumar su séptima victoria en el Torneo Apertura y la clara intención de cortar la mala racha de dos juegos sin victorias (caída 2-1 frente a Boston River y el empate sin goles ante el Bolso).
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