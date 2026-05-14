Otra baja en Peñarol: Mauricio Lemos sufrió una lesión muscular y no estará el sábado contra Liverpool

Las lesiones no le dan tregua a Peñarol, que en las últimas horas sumó una nueva baja por un tema sanitario. Se trata de Mauricio Lemos, quien tiene un tema muscular y estará ausente este sábado en el partido que el equipo de Diego Aguirre jugará frente a Liverpool por la primera fecha del Torneo Apertura.

El propio entrenador, en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), confirmó que el zaguero de 30 años “tuvo una fatiga muscular y la idea es que esté contra Corinthians. Es lo que hablamos ayer. Si se baja tenemos un problemón, pero apuntamos a que esté el jueves. No tiene un desgarro”.

La ausencia de Lemos ante el negriazul obliga a la Fiera a rearmar nuevamente la defensa ya que otra vez tendrá ausencias importantes como la de Lemos y quizás también la de Franco Escobar debido al golpe en la cabeza que sufrió el lunes en Melo. De todas maneras, el entrenador dijo que el argentino ya está para jugar este sábado y habrá que ver qué decisión toma pensando en el jueves.

“Estamos jugando con pibes que tienen muy buena proyección pero de alguna forma apuramos el proceso de ponerlos como Brian Barboza o Facundo Alvez, que tienen muy buen futuro pero se encontraron debutando, por ejemplo, en la cancha de Corinthians, cosas inesperadas”, dijo Diego Aguirre.

Diego Aguirre en el partido entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

“No es el mejor panorama porque hay toda una presión por la falta de resultados y lo insólito de todas maneras es que estamos a cuatro puntos de Racing en la Anual y cinco arriba de Nacional”, analizó el entrenador Carbonero, que sentenció: “La catástrofe nuestra no es tan grande”.

Acerca de lo que significó el triunfo en Melo, Aguirre remarcó: “Era una racha que había que cortar. Así como tenés las otras rachas, de las lindas, las rachas malas hay que pasarlas, aprender de ellas y salir más fuertes”, explicó el entrenador de Peñarol acerca de la marca de ocho sin triunfos que dejó atrás su equipo”.

Javier Cabrera vuelve a entrenar con Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Javier Cabrera a punto de volver a la actividad oficial

Diego Aguirre también habló sobre la situación del Cangrejo Javier Cabrera, quien se recuperó de la rotura de ligamentos cruzados sufrida el 6 de setiembre y está pronto para volver, aunque no lo quieren apurar.

“Si es por el jugador, él está queriendo ya tener minutos. Después hay algunas precauciones médicas con las que estamos en la duda de si darle minutos o esperar un poco más”, dijo el entrenador aurinegro.

“Yo lo veo muy bien porque es un ejemplo y lo dije otras veces, es un ejemplo de profesional, de entrega, va y trabaja espectacular en los entrenamientos y en el gimnasio. Siempre está sumando en todo y estamos deseando que vuelva porque es un jugador que realmente extrañamos mucho. Las cosas las valorás más aún cuando no las tenes y él hace ocho meses que tuvo esa lesión”, expresó la Fiera.