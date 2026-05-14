El nuevo desafío que afronta Peñarol tras cortar la racha de ocho partidos sin poder ganar y el dato clave

Después de tomar algo de aire en Melo, donde tras vencer a Cerro Largo por 3 a 2 cortó una racha de ocho partidos sin triunfos, Peñarol apronta su estreno en el Torneo Intermedio y en la primera fecha recibirá este sábado a Liverpool desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) en el Estadio Campeón del Siglo.

El equipo de Diego Aguirre sufrió más de la cuenta el lunes en el Estadio Ubilla y a pesar de no jugar bien —algo que viene siendo una constante en sus últimas presentaciones— logró sumar de a tres y dejó atrás una marca que si se estiraba, podía traer más problemas de confianza en un plantel golpeado por los malos resultados, pero también por las lesiones que no dan tregua.

La victoria ante Cerro Largo en la última fecha del Torneo Apertura dejó al Mirasol en el cuarto lugar del certamen y en esa misma posición en la Tabla Anual que ahora comenzará a ser una instancia clave para la definición de la Liga AUF Uruguaya 2026.

El aurinegro está a cuatro puntos del líder Racing, que tiene 31 y quedó por detrás de Deportivo Maldonado, subcampeón del Apertura con 29, y Albion, tercero con 28.

Una buena noticia para Peñarol es que comenzará el Torneo Intermedio cinco unidades arriba de Nacional, que quedó séptimo con 22 y que, salvo en una eventual final, no se cruzará con el Mirasol.

Pero tras el primer certamen de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya el Carbonero dejó atrás esa racha de ocho juegos sin victorias, pero ahora le falta ponerle fin a otra estadística adversa que lo tiene a mal traer.

Diego Aguirre en el partido entre Cerro Largo y Peñarol. Foto: Darwin Borrelli.

El equipo de Diego Aguirre, que este sábado recibirá a Liverpool en la primera jornada del Torneo Intermedio, buscará cortar con la racha de cinco partidos sin poder ganar en el Estadio Campeón del Siglo, un escenario que por lo general se transforma en una fortaleza para el Mirasol más allá del flojo momento deportivo actual.

Cabe recordar que la seguidilla de encuentros sin triunfos como anfitrión abarca el plano local y también el internacional ya que el aurinegro perdió un partido por Copa Libertadores en su escenario.

El último triunfo de Peñarol en el Campeón del Siglo fue hace 54 días, el sábado 21 de marzo, tardecita en la que venció a Cerro por 3 a 1 en la fecha 7 del Torneo Apertura.

A partir de ahí, el equipo de la Fiera no pudo ganar más jugando como local. El domingo 29 de marzo perdió 2-1 con Racing un partido clave para el desenlace del Apertura, el lunes 13 de abril cayó 2-0 con Liverpool y el jueves 16 perdió con Platense 2-1.

El festejo de Lucas Paul de los Santos tras el gol de Defensor Sporting ante Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

En ese encuentro, Peñarol dejó atrás un invicto de 22 encuentros sin caer en su escenario por Copa Libertadores hasta que se topó con el Calamar, que se llevó un histórico triunfo.

Luego llegaron dos empates consecutivos en el cierre del Torneo Apertura. El lunes 20 de abril el Carbonero igualó 2-2 con Juventud de Las Piedras en la fecha 12 y el lunes 4 de mayo 1-1 con Defensor Sporting en la fecha 14.

Ahora, después de dejar atrás la marca de los ocho partidos sin triunfos, el aurinegro va por cortar la racha de cinco encuentros sin poder ganar en el Campeón del Siglo y del otro lado tendrá a un Liverpool que ya sabe lo que es triunfar en el escenario Carbonero.

Es que el negriazul se acostumbró a los buenos resultados ante el Mirasol y ganó en cinco de las últimas siete presentaciones en el CDS, incluido el reciente enfrentamiento que se dio el lunes 13 de abril.

Lesión de Franco Escobar de Peñarol en el Ubilla de Melo. Foto: Darwin Borrelli

Los jugadores de Peñarol que apuntan a la recuperación para volver a la cancha

En medio de las estadísticas a las que apunta mejorar Peñarol, otro aspecto clave para este momento del equipo es el tema lesiones.

En tal sentido, Diego Aguirre apunta a recuperar a algunos jugadores que están en sanidad, como por ejemplo, Franco Escobar, quien el lunes salió por un golpe en la cabeza y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Desde el club informaron a Ovación que recibió tres puntos debido a un corte y que la resonancia a la que fue sometido dio buenos resultados y quedará a la orden del técnico.

Emanuel Gularte, Eric Remedi, Eduardo Darias y Javier Cabrera le apuntan al partido frente a Corinthians por Copa Libertadores que se jugará el jueves 21 de mayo desde la hora 21:30.