Burgos y García no arbitrarán en la primera fecha del Intermedio: la polémica en Cerro Largo vs. Peñarol

Racing salió campeón dos fechas antes de que culminara el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y la última etapa no definía más que las series del Torneo Intermedio, pero aun así hubo algunas polémicas arbitrales y los encargados del partido entre Cerro Largo y Peñarol en el estadio Ubilla de Melo, no estarán en la primera fecha del segundo torneo de la temporada.

La referencia es para quien fuera el árbitro principal de ese partido, Javier Burgos¸ y para el encargado del VAR que fue Antonio García. Ninguno de los dos arbitrará en primera división este fin de semana.

El partido entre arachanes y aurinegros en Melo pudo haber asegurado un clásico entre Nacional y Peñarol en la segunda fecha del Intermedio, pero la victoria de Deportivo Maldonado sobre Boston River en el Campus de Maldonado, horas antes, sepultó esas chances.

Peñarol llegó al Ubilla con una urgencia, cortar una mala racha de ocho partidos sin conocer la victoria entre el Apertura y la Copa Libertadores (cuatro empatados y cuatro perdidos). Los de Diego Aguirre finalmente pudieron reencontrarse con la victoria gracias a un gol, sobre la hora y de chilena, de Abel Hernández, pero el encuentro tuvo una jugada polémica en la que Cerro Largo pidió penal.

El árbitro Javier Burgos dialoga con el capitán de Cerro Largo, Sebastián Assis, en el partido ante Peñarol en el Ubilla por el Apertura. Foto: Darwin Borrelli | El País

El protagonista de la jugada fue Tiziano Correa, delantero del arachán al que le anularon un gol por posición adelantada cerca del cuarto de hora del encuentro. Sobre los 25 minutos el ex River Plate volvió a participar de otra jugada ofensiva que involucró a Franco Escobar y en la que los locales protestaron un penal.

Después de un mal despeje de Jesús Trindade, Correa y Escobar van por la pelota vía aérea dentro del área de Peñarol. El árbitro Javier Burgos pitó falta del atacante y eso anuló el hecho de que la pelota había pegado claramente en la mano del defensor aurinegro. Para el juez principal el contacto de Correa fue suficiente para pitar falta mientras que el atacante y Cerro Largo esgrimieron lo contrario.

Así se jugará la primera fecha del Torneo Intermedio:

VIERNES 15 DE MAYO:

20:00 | Estadio Charrúa

MC Torque vs. Nacional - Serie B

Árbitro: Gustavo Tejera. Asistentes: Agustín Berisso y Mauricio Hernández. Cuarto: Augusto Olmos. VAR. Jonathan Fuentes y Federico Piccardo

SÁBADO 16 DE MAYO

12:00 | Estadio Campeones Olímpicos

Boston River vs. Cerro - Serie A

Árbitro: Mathías de Armas. Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder. Cuarto: Kevin Fontes. VAR. Christian Ferreyra y Agustín Berisso.

15:00 | Estadio Parque Artigas (Las Piedras)

Juventud vs. Progreso - Serie B

Árbitro: Andrés Matonte. Asistentes: Mathías Muniz y Marcos Rosamen. Cuarto: Marcelo García. VAR. Diego Riveiro y Nicolás Tarán.

18:30 | Estadio Campeón del Siglo

Peñarol vs. Liverpool - Serie A

Árbitro: Esteban Ostojich. Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz. Cuarto: Andrés Martínez. VAR. Diego Dunajec y Horacio Ferreiro.

DOMINGO 17 DE MAYO:

10:00 | Estadio Parque Palermo

Central Español vs. Defensor Sporting - Serie A

Árbitro: Juan Cianni. Asistentes: Pablo Llarena y Julián Pérez. Cuarto: Federico Arman. VAR. Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández.

15:00 | Estadio Parque Roberto

Racing vs. Cerro Largo - Serie A

Árbitro: Leodán González. Asistentes: Carlos Barreiro y Daiana Fernández. Cuarto: Federico Modernell. VAR. Yimmy Álvarez y Diego Riveiro.

18:00 | Estadio Luis Franzini

Albion vs. Wanderers - Serie B

Árbitro: Javier Feres. Asistentes: Nicolás Tarán y Agustín de Armas. Cuarto: Felipe Vikonis. VAR. Andrés Cunha y Hector Bergaló.

LUNES 18 DE MAYO:

18:30 | Estadio Domingo Burgueño Miguel

Deportivo Maldonado vs. Danubio - Serie B

Árbitro: Hernán Heras. Asistentes: Martín Soppi y Nicolás Piaggio. Cuarto: Ruben Umpierrez. VAR. Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso.