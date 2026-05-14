"Buscamos una solución definitiva", afirmaron desde la Mutual tras reunión "muy positiva" con Ejecutivo de AUF

El pasado martes 12 de mayo amaneció con un duro comunicado de la Mutual en el que se declaró en preconflicto ante "la gravedad de distintas situaciones que nos afectan directamente y que continúan sin soluciones concretas". Entre ellas se manejó el atraso en pagos de salarios, las condiciones de seguridad en distintos escenarios deportivos y el funcionamiento efectivo de la Comisión de Seguridad y Estadios.

En ese contexto, las autoridades de la gremial de futbolistas mantuvieron una reunión con el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol en la noche del miércoles en la que expresaron sus preocupaciones y que fue catalogada como

"muy positiva".

Sergio Pérez, vicepresidente de la Mutual, dialogó con la prensa tras la reunión y Ovación dijo presente. "Quedé muy conforme, mañana (jueves) vamos a trasladar a la Asamblea lo conversado, pero venimos en busca de respuestas, sobre todo en tema de salarios de los futbolistas, de condiciones de algunos estadios y nos llevamos una respuesta positiva así que mañana lo trasladaremos".

Cabe recordar que desde la Mutual se llamó a una Asamblea Extraordinaria para este jueves 14 de mayo con convocatorias a las 18:00 y 19:00 donde estará sobre la mesa lo conversado con la Asociación Uruguaya de Fútbol y las preocupaciones que hoy nacen desde el entorno de los futbolistas.

👉 Sergio Pérez, Vicepresidente de la Mutual, tras la reunión con la AUF por el preconflicto: "Quedé muy conforme".



⚽️ El mandamás de la Mutual no tiene la certeza, hoy miércoles de noche, si va a ver fútbol el fin de semana o no.



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¿Habrá fútbol el fin de semana? "No te lo puedo responder ahora", afirmó Pérez y agregó: "Mañana lo que vamos a hacer es transmitir el estado de situación general de los temas que están en el orden del día y ahí intercambiaremos con los jugadores, obvio que con una postura nuestra en función de los elementos y de la información que nos llevamos hoy del Ejecutivo de la AUF".

El Piojo, manifestó que lo que se busca desde la Mutual es "una solución definitiva. Hemos conversado mucho este tema. Los ingresos en los clubes y en el fútbol en general han aumentado, nosotros no queremos que se siga financiando a los clubes con los salarios de los futbolistas. Hemos cambiado de un estado de situación que teníamos el año pasado de un círculo vicioso donde los clubes no tenían independencia económica y financiera, ahora en este año se abre un escenario totalmente nuevo. Queremos que la situación mejore para los clubes, pero que se vea reflejado en los salarios".

"Venimos a buscar soluciones con el Ejecutivo de la AUF y la devolución fue positiva, así que le transmitimos las problemáticas que tenemos con los salarios y esperemos que se regularice", sentenció.

Por último, al ser consultado por Ovación, Pérez confirmó que "se va a conformar una comisión nueva en donde se regularicen las canchas y sean acordes a lo que exige el fútbol profesional".