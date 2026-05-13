El entrenador que fue campeón en Uruguay y vuelve al ruedo como tercer técnico de Cerro en la temporada 2026

Antepenúltimo en la tabla del Descenso —por ende en zona roja— y tras un Torneo Apertura en el que finalizó último con solo ocho goles a favor y 24 en contra, Cerro se encuentra en una situación muy delicada y es que más allá de estar arriba de Wanderers y Progreso en la lucha permanencia, las dos victorias en 16 juegos empiezan a pesar.

Lo hicieron en la salida de Nelson Abeijón que comenzó la temporada como entrenador y también en Alejandro Apud que asumió tras la salida del Abeja, pero rescindió su vínculo de mutuo acuerdo en las últimas horas posterior a la derrota por 4-0 ante Nacional por la fecha 15 del primer certamen corto de la Liga AUF Uruguaya.

Con ese contexto, de cara al inicio del Torneo Intermedio, el Villero dio a conocer quién será su entrenador y se trata de Alejandro Cappuccio. Con pasado en Rentistas, Nacional, Plaza Colonia y Wanderers, el técnico de 50 años vuelve al ruedo tras más de dos años teniendo en cuenta que su último partido fue en la dirección técnica del Bohemio en marzo de 2024 en el marco de la fase previa de la Copa Sudamericana donde el equipo del Prado cayó con Danubio por 1-0.

Alejandro Cappuccio, entrenador de fútbol. Foto: Mateo Vázquez.

"El Club Atlético Cerro tiene el honor de comunicar y dar la más cordial bienvenida a Alejandro Cappuccio, quien asumirá la conducción técnica de nuestro primer equipo, así como también al Profesor Alberto Hornos, que se integra al cuerpo técnico de nuestra institución", indicó Cerro a través de un comunicado.

"Confiamos en que su trayectoria, capacidad y compromiso contribuirán al fortalecimiento deportivo y humano de nuestro club, en representación de los valores históricos que identifican al pueblo villero", sostiene el documento.

"Desde nuestra institución les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que el trabajo, la responsabilidad y el sentido de pertenencia serán pilares fundamentales en el camino que hoy comienza junto a toda la familia cerrense", sentencia.

En su palmarés, Cappuccio ostenta dos títulos. Uno de ellos fue el recordado Torneo Apertura que ganó defendiendo a Rentistas —que lo llevó a vencer la semifinal a Liverpool y jugar las finales con Nacional—, mientras que también cosechó la Supercopa Uruguaya al frente de Nacional donde derrotó 2-0 a Wanderers.